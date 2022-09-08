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港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升至1.946% 創兩年半高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升3.67點子至1.94691%，是2020年3月31日後最高，當日報2.05012%。

港元現報7.8493元升值5點子，曾升值最多0點子，報7.8498元，亦曾升值最多8點子，報7.849元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.97點子至0.98333%；1星期HIBOR升1.03點子至1.37274%；2星期HIBOR跌2.01點子至1.49738%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.46點子至2.76441%；6個月期HIBOR升0.14點子至3.40952%；12個月期HIBOR跌0.07點子至3.79774%。

美元指數現報109.78貶值0.06點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報2.68486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.738%，終止連續2日擴闊，利差是2022年9月05日後最高，當日差距為-0.7325%

對上一次終止連續2日擴闊，是2022年9月05日，當日利差報-0.7325%。

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