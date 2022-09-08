佳源國際則於今早10時49分起停牌，暫未公布原因，停牌前報0.22元，跌2.65%，成交鈄3858.27萬元。佳源服務今日繼續交易，但暫時零成交，報價0.53元。

佳源系大股東沈天晴在今年5月份再爆遭斬倉，在5月18日股價佳源國際及佳源服務突然分別暴跌四成及七成。其後佳源國際披露，控股股東沈天晴曾遭數次斬倉。

隨後，佳源服務公布，佳源國際擬向金科服務出售佳源服務的73.56%權益，雙方有意於2022年6月23日或之前敲定潛在交易之詳情及條款，惟未待上述日期，在6月16日便公告已終止交易。

陷財困的佳源國際則負面消息不絕，除近月集團遭兩次入稟清盤，大股東沈天晴上月亦再遭斬倉1.2億股。本月亦遭商人楊敏和官方接管人入稟清盤。

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