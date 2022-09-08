恒指今早低開0.46點，高位升31點，午後跌幅擴大，低位跌240點，全日高低波幅272點。

恒指收市跌189點或1%，報18854點，大市成交金額800億元，較上日減少7.1%，是8月15日737.94億元成交後最少；國指跌76點或1.18%，報6436點。恒生科技指數收報3974點，跌1%。

藍籌股成交金額353.03億元，佔大市成交44.12%；科指成份股成交金額196.39億元，佔大市成交24.54%；國指成份股成交金額301.54億元，佔大市成交37.69%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。京東（9618）、中移動（0941）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌13隻升，58隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升2.43%，收報92.55元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.78%，收報2.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報181.8元，升3.12%；跌幅最大的是網易（9999）收報132.1元，跌3.37%。

恒指續低於10天線(19547.34點)。科指續低於10天線(4151.88點)。

北水南下合計淨流入0.5億元，較上日減少94.02%，連續第4日流入，累計流入47.16億元，對上一次連續4日淨流入是2022年8月15日。南水北上合計淨流出0.87億元人民幣，較上日減少97.43%，連續第6日流出，累計流出195.99億元。

午後消息股表現

中銀香港（2388）據報上調H按封頂息、P按息率。收報26.3元，跌0.94%。

比亞迪（1211）泰國建廠，出口東南亞、歐洲。收報216.2元，跌3.05%。

今早及隔晚消息股表現

宏光半導體（6908）伙協鑫（3800）大股東朱共山家族信託，發展氮化鎵功率芯片應用。收報3.91元，升1.56%。

騰訊（0700）2%股份轉入CCASS。收報301.8元，跌3.15%。

公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報181.8元，升3.12%。新地（0016）收報94.05元，升0.48%。

新城發展（1030）8月合同銷售額按年跌46.5%。收報2.57元，跌3.02%。

中駿（1966）8月合同銷售額按年跌56%。創上市新低，見0.62元，收報0.62元，跌6.06%。

蔚來（9866）第二季虧損擴大至27.5億人幣，料第三季交付3.3萬輛。收報136.2元，跌0.87%。

東亞（0023）派特別息0.48元。收報9.8元，升1.34%。

萬國數據（9698）考慮在新加坡第二上市。收報22.15元，跌2.21%。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見41.75元，收報40.2元，升7.06%；洪九果品（6689）創上市新高，見43.6元，收報40.85元，升2%；越秀地產（0123）創52周高，見10.5元，收報10.3元，跌1.15%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.133元，收報0.078元，升11.43%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；大唐發電（0991）創52周高，見1.94元，收報1.89元，升1.61%；華電國際（1071）創52周高，見3.85元，收報3.74元，升0.54%；華新手袋（2683）創52周高，見0.59元，收報0.55元，升10%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.75元，收報2.75元，跌1.79%；康橋悅（2205）低見1元，收報1.01元，跌11.4%；京城佳業（2210）低見3.88元，收報3.88元，跌1.77%；禹洲（1628）低見0.31元，收報0.31元，跌4.62%；時代中國（1233）低見1.04元，收報1.06元，跌2.75%；遠洋集團（3377）低見1.08元，收報1.1元，跌2.65%；中駿集團（1966）低見0.62元，收報0.62元，跌6.06%；銀城國際（1902）低見2.06元，收報2.08元，跌7.14%；海通證券（6837）低見4.97元，收報4.99元，跌1.19%；銀杏教育（1851）低見0.56元，收報0.56元，跌13.85%。

75隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.93元，收報0.93元，跌2.11%；旭輝（0884）低見1.78元，收報1.78元，跌13.59%；朗詩（0106）低見0.159元，收報0.159元，跌0.63%；丘鈦（1478）低見4.02元，收報4.04元，跌3.35%；新濠國際發展（0200）低見4.62元，收報4.69元，跌0.21%；信德（0242）低見1.25元，收報1.25元，無升跌；東風集團股份（0489）低見4.72元，收報4.77元，跌1.45%；中華煤氣（0003）低見7.27元，收報7.29元，跌1.22%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.44元，跌0.69%；君實生物（1877）低見26.1元，收報26.3元，跌5.57%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）收報0.121元，升26.04%；明發（0846）收報0.32元，升20.75%；齊合環保（0976）收報0.82元，升18.84%；梁志天設計集團（2262）收報0.29元，升13.73%；愛高集團（0328）收報0.062元，升12.73%；雲遊控股（0484）收報0.98元，升12.64%；瑞爾集團（6639）收報8元，升11.58%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.133元，收報0.078元，升11.43%；澳洲成峰高教（1752）收報0.082元，升10.81%；大唐新能源（1798）收報2.32元，升10.48%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）見52周低0.245元，收報0.245元，跌15.52%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.56元，收報0.56元，跌13.85%；旭輝（0884）見52周低1.78元，收報1.78元，跌13.59%；維達（3331）收報19.68元，跌12.14%；康橋悅（2205）創上市新低，見1元，收報1.01元，跌11.4%；上置集團（1207）收報0.024元，跌11.11%；塗鴉智能（2391）創上市新低，見8.09元，收報8.86元，跌9.59%；佳源服務（1153）收報0.48元，跌9.43%；百盛商業（3368）創上市新低，見0.11元，收報0.111元，跌9.02%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.415元，收報0.455元，跌9%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.135元，跌8.78%。

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