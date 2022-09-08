期內，收入按年下跌8.81%至777.47億元，低過預估847.4億元。物業銷售收入按年跌23%至354億元，低過預期的448.2億元。

集團去年度來自物業銷售的溢利158.47億元，按年下跌24.52%。銷售進度受疫情影響，按所佔權益計算，在年內錄得合約銷售總額約335億元。自今年7月起，按所佔權益計算，集團錄得的合約銷售額逾120億元，主要來自屯門NOVO LAND第1A期及第1B期的銷售。

屯門NOVO LAND第1A期及第1B期分別於7月及8月開售，現已售出逾1500個單位，套現逾94億元。

去年度總租金收入248.1億元，與去年相若，淨租金收入按年上升1%至192.5億元。

截至6月底止，新地在香港的土地儲備約5710萬平方呎，當中包括約2240萬平方呎發展中物業 ，應足以配合集團在未來5年的發展需要。

集團在香港的多元化物業投資組合總租金收入按年減少3%至175.51億元，而整體出租率保持滿意水平。該零售物業組合的整體平均出租率處於95%的水平，租金收入相對穩定 。

內地業務方面，截至6月底止，按所佔權益計算，集團的土地儲備合共7060萬平方呎， 其中約5300萬平方呎是發展中物業。集團來自內地的總租金收入按年上升4%至54.28億元人民幣。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，近期放寬隔離檢疫措施至「3+4」模式 ，有利整體經濟活動，若相關措施進一步放寬，可為本地經濟帶來更正面的影響。本港住宅市場用家需求穩健，加上樓宇按揭成數於今年初放寬，住宅市場將可保持平穩，惟整體住宅需求仍將受制於加息等因素。長期而言，集團將繼續在香港和內地主要城市投資，選擇性地購地發展新項目。他又表示，今個財年度集團計劃在香港推售多個住宅項目的第二期，包括大埔Silicon Hill、屯門NOVO LAND及元朗The YOHO Hub；元朗兩個項目PARK YOHO及Wetland Seasons Bay的最後一期亦計劃在今年9月開售。集團快將在內地推出的項目包 括上海市上海濱江凱旋門、廣州南站ICC，以及多個合作發展項目的新期數，包括杭州國際金融中心的新一批住宅單位 。

新地今日收報94.05元，升0.48%。

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