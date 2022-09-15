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港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿2.17% 創逾兩年半高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升8.59點子至2.17661%，是2020年2月3日後最高，當日報2.25286%。對上一次連升5日是8月9日，當日拆息報1.54554%。

港元現報7.8472元升值20點子，曾升值最多0點子，報7.8492元，亦曾升值最多20點子，報7.8472元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.7點子至1.56619%；1星期HIBOR升9.67點子至1.61208%；2星期HIBOR升15.08點子至1.75929%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.14點子至2.90042%；6個月期HIBOR升3.76點子至3.5%；12個月期HIBOR升11.82點子至3.98155%。

美元指數現報109.76升值0.102點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報2.81771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6411%，連續3日收窄，利差是2022年8月22日後最高，當日差距為-0.6297%

對上一次連續3日收窄，是2022年8月08日，當日利差報-0.8805%。

 

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