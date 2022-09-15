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恒指半日升87點 科指升0.2% 碧桂園升9.13%

美股、美匯回升，恒指今早低開13點見半日低位，最多曾倒升165點，半日高低波幅179點。恒指半日升87點或0.46%，報18934點，大市成交金額451億元；國指升40點或0.63%，報6511點。恒生科技指數收報3961點，升0.2%。

藍籌股成交金額171.6億元，佔大市成交38.04%；科指成份股成交金額66.13億元，佔大市成交14.66%；國指成份股成交金額124.45億元，佔大市成交27.59%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中移動（0941）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌36隻升，34隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升9.13%，收報2.63元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.29%，收報144.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報6.13元，升3.2%；跌幅最大的是理想（2015）收報103.4元，跌2.54%。

恒指續低於10天線(19184.75點)。科指續低於10天線(4052.75點)。

北水南下合計淨流入14.91億元，較上日減少69.95%，連續第3日流入，累計流入86.36億元，對上一次連續3日淨流入是9月7日。南水北上合計淨流出26.68億元人民幣，較上日增加88.66%，連續第2日流出，累計流出40.82億元。

復星（0656）據報將起訴《彭博新聞社》，批其報道嚴重失實。收報4.84元，升6.14%。

網信辦就網絡安全法徵求意見，建議加大罰款。騰訊（0700）收報300元，升0.13%；阿里巴巴（9988）收報87.95元，升0.98%；美團（3690）收報175.3元，升0.86%。

GMM參與澳門賭牌競投，與雲頂集團同系。雲頂集團：冀投澳門賭牌帶來衝擊。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.25元，升1.94%；美高梅中國（2282）收報4.2元，跌1.41%；澳博（0880）收報2.78元，跌0.71%；永利澳門（1128）收報4.86元，跌5.63%；銀河娛樂（0027）收報43.15元，跌0.23%；金沙中國（1928）收報17.4元，跌1.69%。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見7.34元，收報7.28元，升1.11%；綠城中國（3900）創52周高，見18.28元，收報17.92元，升4.31%；越秀地產（0123）創52周高，見11.2元，收報11元，升3.77%；新秀麗（1910）創52周高，見20.9元，收報20.3元，升2.53%；中國財險（2328）創52周高，見8.87元，收報8.86元，升0.11%；中遠海能（1138）創52周高，見7.47元，收報6.98元，跌3.32%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2.08元，升5.05%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，德琪醫藥（6996）低見3.46元，收報3.55元，跌2.74%；兆科眼科（6622）低見2.8元，收報2.84元，跌0.35%；微博（9898）低見138.8元，收報139.3元，跌1.55%；醫渡（2158）低見5.93元，收報5.95元，跌1.65%；聯易融（9959）低見4.68元，收報4.73元，跌2.67%；太陽娛樂（8082）低見0.024元，收報0.025元，跌7.41%；和諧汽車（3836）低見1.92元，收報1.94元，跌2.02%；朝雲集團（6601）低見1.65元，收報1.68元，跌2.33%；迪臣發展（0262）低見0.063元，收報0.064元，跌5.88%；上坤（6900）低見0.2元，收報0.201元，跌5.63%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.62元，收報0.63元，跌4.55%；中華煤氣（0003）低見7.21元，收報7.21元，跌0.69%；港華燃氣（1083）低見3.08元，收報3.08元，跌2.53%；神威藥業（2877）低見5.4元，收報5.44元，升0.18%；東方（0018）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；恒地（0012）低見24.75元，收報24.85元，無升跌；大快活（0052）低見12.26元，收報12.3元，跌1.28%；越秀房託（0405）低見2.31元，收報2.33元，升0.87%；招商局商業房託（1503）低見2.29元，收報2.29元，跌1.29%；華虹半導體（1347）低見21.25元，收報21.45元，升0.23%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報15.08元，升22.6%；米格國際（1247）收報0.93元，升19.23%；環球實業科技（1026）收報0.159元，升18.66%；盈健醫療（1419）收報2.04元，升14.61%；華領醫藥（2552）收報4.5元，升13.35%；信陽毛尖（0362）平上市低位0.014元，收報0.017元，升13.33%；瑞爾集團（6639）收報9.33元，升12.41%；聯眾（6899）收報0.248元，升11.71%；謝瑞麟（0417）收報1.16元，升10.48%；普華和順（1358）收報0.74元，升10.45%；中國波頓（3318）收報3.74元，升10%。

下跌異動股，包括，寰亞傳媒（8075）收報0.435元，跌20.91%；東勝旅遊（0265）收報0.055元，跌20.29%；明發（0846）收報0.26元，跌17.46%；勵駿（1680）收報0.3元，跌13.04%；永嘉集團（3322）收報0.221元，跌11.6%；創勝集團醫藥（6628）收報11.8元，跌11.05%；金輪天地（1232）收報0.106元，跌10.92%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.127元，跌10.56%；東銀國際（0668）收報0.149元，跌9.7%；正商實業（0185）收報1.94元，跌9.35%；天立教育（1773）收報1.44元，跌8.28%。

 

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