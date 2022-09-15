美股、美匯回升，恒指今早低開13點見半日低位，最多曾倒升165點，半日高低波幅179點。恒指半日升87點或0.46%，報18934點，大市成交金額451億元；國指升40點或0.63%，報6511點。恒生科技指數收報3961點，升0.2%。