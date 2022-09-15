網上串流平台Netflix（美︰NFLX）正面用戶流失的挑戰。《華爾街日報》引述Netflix提供給廣告商的文件顯示，公司預計至明年第三季，其串流媒體服務的廣告訂閱計劃將為Netflix帶來全球約4000萬名訂戶。
報道指，Netflix及其廣告合作伙伴微軟（美：MSFT）的管理層在近幾星期與廣告商會面，尋求在今年稍後時間擬推出鎖定計劃合作。
據報，Netflix向廣告商表示，初步預計，到今年年底，該計劃會為公司帶來全球440萬名獨立觀眾，其中110萬名來自美國；並估計，至2023年第三季，獨立觀眾將增長到超過4000萬名，1330萬名來自美國。
Netflix對廣告商的預測涵蓋十幾個市場，包括巴西、墨西哥、日本、英國、法國、德國、韓國、西班牙、意大利、澳洲及加拿大。
媒體引述Netflix發言人在聲明中表示，公司仍處於計劃如何推出低價、包含廣告支援計劃的初期階段，尚未作出任何決定。
Netflix目前擁有2.2億名訂戶，公司認為，隨着面臨日益激烈的競爭和日趨成熟的美國市場，低成本、包含廣告支援計劃可帶來新用戶並增加收入。
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