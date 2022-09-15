聯想（Lenovo）（0992）早前與電訊盈科（0008）企業方案服務業務（PCCW Solutions ）合作， 成立新公司Lenovo PCCW Solutions。聯想方案服務業務（SSG）總裁黃建恆表示，合作有助打通雙方客戶群，主攻香港、新加坡和內地大灣區市場，未來兩、三年有助帶動SSG業務高速增長，目標收入按年增長20%至25%，經營溢利率保持15%至20%的高水平。
黃建恆表示，聯想自重組業務架構後，由過往的個人電腦研發銷售，致力轉向「以服務為先」，而SSG則作為聯想轉型的「箭頭」，相信未來智慧城市大趨勢下，冀能提供更多增值服務，增加用戶黏性，從而帶動整體收入和利潤。
Lenovo PCCW Solutions行政總裁李喆表示，集團未來幾年目標是將業務翻倍，目前香港、新加坡和內地客戶約300個，未來一年將聚焦拓展聯想潛在客群，為其提供更多軟件服務體驗。李表示，三大市場機會充足，正在研究拓展澳洲、中東、泰國等地區。李又指，方案服務客戶屬長周期合作關係，短期內客數難急速增長，但相信聯想現有業務覆蓋可帶來協同效應。
其他報道
積金局：Crostini拖欠8月強積金12萬元供款 120員工受影響
港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿2.17% 創逾兩年半高