根據今日每股收市價0.022元，相當於每股合併股份的理論收市價0.44元計算，現時每手現有股份的價值110元；假設股份合併生效， 每手價值將2200元。

建議股份合併的進一步詳情以及召開股東特別大會通告的通函預期將於10月3日或之前寄發予股東；股份合併預期將於10月21日生效。

公司表示，鑒於股份之最近成交價，股份合併將使公司得以遵守上市規則項下之交易規定及減少買賣股份之整體交易及手續費佔每手買賣單位市值之比例，原因為大多數銀行或證券行將按每項證券交易收取最低交易成本。

公司稱，股份合併將不會對公司的財務狀況造成任何重大不利影響；又稱，無意於未來12個月內開展其他可能影響股份買賣的企業行動，以及進行任何集資活動的任何具體計劃。

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