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恒指低開66點 科指跌0.79% 阿里跌2% 周大福升4.4%

恒指今早低開66點或0.36%，報18695點，大市成交金額62億元；國指今早低開31點或0.49%，報6389點。恒生科技指數開市報3828點，跌0.79%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）拖累大市。工行（1398）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，34隻下跌，22隻無升跌。周大福（1929）升4.42%，報15.12元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.02%，報85.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，16隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報21.85元，升3.55%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報157.4元，跌5.18%。

恒指續低於10天線(19025.1點)。科指續低於10天線(3986.86點)。

萬科（2202）分拆萬物雲，入場費5323.11元。開市報16.24元，無升跌。

非執董任凱涉嚴重違紀，中芯國際（0981）：不影響經營。開市報16.3元，無升跌。

國泰（0293）下月增200對航班，主要飛大阪首爾。國泰再提高年底運力預測，至疫前1/3。開市報8.64元，升1.05%。

標普下調復星（0656）評級至BB-，憂未來一年難重組債務。開市報4.9元，跌1.21%。

鼎石資本（0804）擬20股合併1股，每手維持不變。創上市新低，見0.019元，開市報0.019元，跌13.64%。

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：「騷亂」令港人移民，可引入內地專才補救。陳啟宗：內地處理疫情方式令全世界困惑。開市報13.64元，無升跌。

科軒（0476）交付首輛純電動低地台小巴，有機會11月投入營運。開市報0.054元，升14.89%。

惠理集團（0806）8月管理資產總值按年跌近41%。無成交，報2.2元。

廣汽（2238）否認將併購恒大汽車（0708）。開市報6.3元，跌0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，廈門港務（3378）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升0.45%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括小鵬汽車（9868）低見57.6元，開市報57.6元，跌3.27%；商湯（0020）低見1.98元，開市報1.98元，跌1%；小鵬（9868）低見57.6元，開市報57.6元，跌3.27%；時計寶（2033）低見0.415元，開市報0.415元，跌1.19%。

8隻股份創52周低，包括理文造紙（2314）低見2.62元，開市報2.62元，跌1.5%；光大控股（0165）低見5.43元，開市報5.43元，跌1.09%；路勁基建（1098）低見3.76元，開市報3.76元，跌0.27%；中聯重科（1157）低見3.16元，開市報3.16元，無升跌；金邦達寶嘉（3315）低見1.5元，開市報1.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，深藍科技（1950）開市報0.187元，升6.86%；樂普生物（2157）開市報11.5元，升5.89%；艾伯科技（2708）開市報1.68元，升5%；周大福（1929）開市報15.12元，升4.42%；鑫苑服務（1895）開市報0.72元，升4.35%；恒盛地產（0845）開市報0.145元，升4.32%；眾安在綫（6060）開市報21.85元，升3.55%；港龍中國地產（6968）開市報4.16元，升3.48%。

下跌異動股，包括，建業新生活（9983）開市報3.03元，跌6.48%；貝殼（2423）開市報45.3元，跌6.11%；蔚來集團（9866）開市報157.4元，跌5.18%；新東方（9901）開市報19.42元，跌5.04%；理想汽車（2015）開市報95.3元，跌3.83%；嗶哩嗶哩（9626）開市報133.5元，跌3.75%；創夢天地（1119）開市報4.46元，跌3.67%。

 

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