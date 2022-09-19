香港貿發局公布，香港出口商情緒繼續轉好，第三季香港出口指數按季升 1.9 點至32.8 ，為連續兩個季度錄得升幅，反映港商對短期出口前景漸趨正面，惟指數仍處於50 盛衰分界線以下，反映港商繼續看淡出口市場。貿易價值指數急挫 11.5 點至 40.2，顯示他們仍要面對單價下調的壓力。
貿發展局研究總監范婉兒月於記者會上指出，市場憂慮外部環境持續惡化，令整體復蘇步伐較預期缓慢，高通脹和加快實施的貨幣緊縮政策壓抑了多個主要市場的需求，加上中美貿易摩擦升級以及俄烏衝突帶來的種種影響，也令出口前景蒙上陰影。
范婉兒表示，內地近月把入境隔離管控期縮短至七天集中隔離醫學觀察及三天居家健康監測，逾半（52.0%）受訪出口商表示相關措施將有利業務發展。她表示，具體而言，新措施帶來的正面影響包括，商務差旅安排更具彈性（53.8%）、可逐步恢復跨境商貿活動（33.0%），以及生產過程更為暢順（31.8%）。
她指出，雖然新冠疫情對出口商的影響逐漸消褪，惟展望未來三個月，疫情相關問題仍困擾不少出口商。受訪出口商認為疫情反覆（40.2%）和人流通關仍末能回復正常（22.6%）是窒礙出口表現的最大阻力。
范婉兒表示，港商積極調整業務策略以應對變化不斷的營商環境，並由聚焦拓展市場轉為管理現金流，反應港商謹慎理財。調查發現，開發新產品種類（36.9%）及穩定財政、確保有足夠的現金流（35.6%）是最多出口商採取的策略；亦有更多受訪者會提高出口單價（35.2% ，升 18 百分點）。
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