勞工及福利局局長孫玉菡表示，「本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃的支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善。今年6月至8月經季節性調整的失業率較今年5月至7月下跌0.2個百分點至4.1%，就業不足率亦下跌0.2個百分點至2.0%。總就業人數繼續增加16 200人至3 609 300人，失業人數進一步減少6 300人至161 900人」。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年6月至8月較上一個三個月期間下跌0.3個百分點至6.2%。其中，餐飲服務活動業和零售業的失業率均下跌0.3個百分點，分別跌至6.7%和6.0%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業。

展望未來，孫玉菡說，「勞工市場應會在短期內進一步改善，改善的幅度將很大程度視乎本地經濟活動的表現。消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響。此外，本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響，故社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情受控」。

與今年5月至7月比較，在今年6月至8月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

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