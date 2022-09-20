數碼港元工作將採取三個軌道進行，今年第四季開始奠定技術及法律基礎的第一軌道工作，包括研究修例讓數碼貨幣可成為法定貨幣、制定計劃開發央行對銀行的批發層面系統、，同時會進行深入研究用例及試驗的第二軌道工作，與不同持份者進行連串試驗以獲取實際經驗。最終第三軌道為正式推出數碼港元，現在尚未有推出數碼港元的時間表，取決於第一及第二軌道的工作進度，以及市場的相關發展步伐。

目前金管局未見數碼港元有即時用例，不過李達志表示基建計劃具前瞻性，若有出現需要時才做便會落後形勢，他以3G網絡作例子，推出時市場想不到有甚麼的應用，但後來智能手機發明後，需要3G的基建支持，當市場有前瞻性基建，市場便會在平台發展應用。

與數字人民幣合作方面，李達志指目前未有數碼港元，現在另有計劃與人行測試在快速支付系統測試數字人民幣錢包。李達志又表示，當局無意用數碼港元取代紙質港元，如同快速支付系統是希望給予市民選擇。至於推出數碼港元是否應對本港潛在被剔出SWIFT結算系統風險，他則指數碼港元是用於本地零售層面。

其他報道

IBM透過ESG數據 推動綠色發展

中移動8月5G上客量加快至5.39億戶

中聯通5G上客量累計達1.95億戶 上月淨增488萬戶

金管局研究推出「數碼港元」將採取三軌道方式準備

銀行高層控富商未履約購商湯持股違約 索賠逾950萬元

恒指收市升215點 成交跌至4個月最少 毛記升42%

國泰購入3800萬美制加侖可持續航空燃油 2025年開始交付

AlipayHK聯八大推校園優惠 逾30間校內商戶參加

金管局陳家齊拍片解釋「接錢」謎思

滬指終止四連跌 兩市成交額6510億人幣

富邦推108日港元定存利率3.18厘 最低存款100萬元

渣哥稱欲購回毛記葵涌持有股份 惟對對方開價感震驚 不排除集體辭職

億咖通科技擬美股上市後 赴港上市

朱克伯格今年身家蒸發710億美元 全球富豪榜跌至20位

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.46%

任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌

1個月HIBOR升至2.546% 創兩年9個月高

蘋果將在部分國家提高應用程序和App Store內購買的價格

致同建議將ISSB三項要求納入香港可持續發展匯報準則

郭明錤：蘋果將第4季iPhone 14 Pro出貨量提升約一成 蘋概股向上

安達保險據報將與恒生 達成保險業務合作關係

余承東：一些中國企業抄襲華為不給專利費 還講成是自己專利