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金管局今年第四季開展數碼港元準備工作 惟未有發行時間表

金管局4今年4月，就在香港在零售層面發行央行數碼貨幣（簡稱數碼港元或eHKD）發出政府策討論文件。金管局今日公布數碼港元政策立場文件，將會開展工作，為將來發行數碼港元作出準備。

數碼港元工作將採取三個軌道進行，今年第四季開始奠定技術及法律基礎的第一軌道工作，包括研究修例讓數碼貨幣可成為法定貨幣、制定計劃開發央行對銀行的批發層面系統、，同時會進行深入研究用例及試驗的第二軌道工作，與不同持份者進行連串試驗以獲取實際經驗。最終第三軌道為正式推出數碼港元，現在尚未有推出數碼港元的時間表，取決於第一及第二軌道的工作進度，以及市場的相關發展步伐。

目前金管局未見數碼港元有即時用例，不過李達志表示基建計劃具前瞻性，若有出現需要時才做便會落後形勢，他以3G網絡作例子，推出時市場想不到有甚麼的應用，但後來智能手機發明後，需要3G的基建支持，當市場有前瞻性基建，市場便會在平台發展應用。

與數字人民幣合作方面，李達志指目前未有數碼港元，現在另有計劃與人行測試在快速支付系統測試數字人民幣錢包。李達志又表示，當局無意用數碼港元取代紙質港元，如同快速支付系統是希望給予市民選擇。至於推出數碼港元是否應對本港潛在被剔出SWIFT結算系統風險，他則指數碼港元是用於本地零售層面。

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