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金融科技協會：疫情限制屬暫時性 港具關鍵優勢不可被替代

本港於10月底將舉辦「金融科技週」，與新加坡的「金融科技節」撞期，香港金融科技協會（FTAHK）新任主席陳文理（Neil Tan）回應，兩個行業活動旨在展示當地最新的金融科技創新和人才，是亞洲主要金融中心之間的凝聚力，相信更廣泛的金融科技生態系統可對協會的成員有利。

現時港府仍未放寬所有通關限制，陳文理稱，疫情限制只屬暫時性。而協會近年的會員人數亦上升中，自2018年以來會員數量增長逾半成，反映企業仍然對香港長遠潛力抱有信心。

陳文理又指，香港擁有關鍵優勢的金融科技生態系統，當中包括，作為大中華區和大灣區的一部分、低稅率城市、成熟穩定的監管框架、穩健的財富管理環境，以及資本市場的一線參與者。他認為，這些是香港基礎框架，令其地位於在全球金融科技及生態系統中不可被替代。加上大灣區有龐大人口和市場機會，金融科技公司可以落實其的創新，並測試產品與市場是否接軌。

對於近日有指本港流失大量人才，陳文理表示，人才是令任何生態系統成功的基石，協會正與大灣區和全球的多所大學合作，尋找和培養合適的人才，確保香港作為金融科技中心繼續蓬勃發展。此外，協會亦正尋求安排更靈活的簽證或永久居留計劃等，為吸引人才提供更大的誘因。

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