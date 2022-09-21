港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升4.8點子至2.59488%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升9日是8月15日，當日拆息報1.71815%。
港元現報7.8496元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.8498元，亦曾升值最多3點子，報7.8493元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.27點子至1.17262%；1星期HIBOR升10.1點子至1.96661%；2星期HIBOR升3.28點子至2.45149%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.38點子至3.15845%；6個月期HIBOR升4.45點子至3.67107%；12個月期HIBOR升1.29點子至4.12946%。
美元指數現報110.229升值0.014點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報3.01386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.419%，連續5日收窄，利差是2022年4月18日後最高，當日差距為-0.4072%
對上一次連續5日收窄，是2022年8月10日，當日利差報-0.8335%。
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