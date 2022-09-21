中國歐盟商會周三發布的報告稱，內地近期的一些決策意味著該國在商界眼中的可預測性、可靠性和效率下降。這導致對內地的信心受損，企業愈來愈多地尋求將計劃中或未來的投資轉移到其他被視為「可靠性和可預測性更高」的市場。

中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)稱，「商人到這裡是為了這個市場，而我們可以看到，由於意識形態的關係，這個市場正在萎縮」，「意識形態勝過了經濟，」他提到了儘管代價愈來愈大，內地卻仍在實施嚴格的防疫措施、打壓整頓科技行業、為了減排任務造成去年電力短缺等例子。

伍德克表示，「歐洲企業仍願為內地經濟發展作貢獻，但由於內地國門緊閉，歐洲企業難以預測日益複雜的政治、經濟和聲譽風險，暫無計劃增加投資。同時，為將在華業務對標企業承諾以及歐盟和美國的新供應鏈立法，企業強烈呼籲商業環境透明化」。

該商會表示，內地的清零政策由於欠缺靈活性且實行起來不一致，對歐洲企業構成阻礙，在吸引和留住中外人才方面它已造成「嚴重影響」，而且由於員工無法自由前往總部，歐洲企業在華業務正變得越來越孤立。商會堅信，全面實行市場改革是發揮中國經濟潛力、迅速重建投資者信心的最有效措施。

對於內地防鬆防疫重開邊境，伍德克指出，明年下半年有望看到這一情境屬於「樂觀」預測。

其他報道

1個月HIBOR升至2.5948% 續創兩年九個月高

亞開行下調亞洲經濟增長 內地降至3.3% 香港大削至0.2%

就出售渣哥股權磋商 毛記葵涌股價曾急瀉逾23%

美國將中聯通列入國安威脅通信設備和服務清單

GAP據報裁減約500個職位 涉三藩市、紐約及亞洲辦公室

滬深三大指數低開 人行淨投放190億人幣

恒指低開142點 科指跌1% 騰訊音樂較ADR升0.1%

祈耀年：仍堅信分拆會損害匯控 內地經濟明年中前不太可能重開

港股ADR跌222點 夜期低水173點 美期升亞股跌 騰訊音樂上市

魯賓尼預計全球陷入漫長慘烈衰退 美息將升至4.25% 美股或重挫40%

美股重拾跌勢 道指、標指見逾兩個月新低 道指跌313點