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中歐商會：政治目標高於經濟 降投資內地吸引力

中國歐盟商會認為，內地將把防疫「清零」等政治目標放在經濟目標之上，使內地作為歐洲企業投資目的地的吸引力下降。

中國歐盟商會周三發布的報告稱，內地近期的一些決策意味著該國在商界眼中的可預測性、可靠性和效率下降。這導致對內地的信心受損，企業愈來愈多地尋求將計劃中或未來的投資轉移到其他被視為「可靠性和可預測性更高」的市場。

中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)稱，「商人到這裡是為了這個市場，而我們可以看到，由於意識形態的關係，這個市場正在萎縮」，「意識形態勝過了經濟，」他提到了儘管代價愈來愈大，內地卻仍在實施嚴格的防疫措施、打壓整頓科技行業、為了減排任務造成去年電力短缺等例子。

伍德克表示，「歐洲企業仍願為內地經濟發展作貢獻，但由於內地國門緊閉，歐洲企業難以預測日益複雜的政治、經濟和聲譽風險，暫無計劃增加投資。同時，為將在華業務對標企業承諾以及歐盟和美國的新供應鏈立法，企業強烈呼籲商業環境透明化」。

該商會表示，內地的清零政策由於欠缺靈活性且實行起來不一致，對歐洲企業構成阻礙，在吸引和留住中外人才方面它已造成「嚴重影響」，而且由於員工無法自由前往總部，歐洲企業在華業務正變得越來越孤立。商會堅信，全面實行市場改革是發揮中國經濟潛力、迅速重建投資者信心的最有效措施。

對於內地防鬆防疫重開邊境，伍德克指出，明年下半年有望看到這一情境屬於「樂觀」預測。

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