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羚邦：公司最新簽約日本知名運動動畫版權 年底公布

羚邦集團（2230）主席趙小燕在股東會過後見記者，趙小燕表示，公司將於年底公布M&A 合作，透露已與目標公司接觸，為下遊產業公司。趙小燕表示，羚邦目前資金充足，可投放更多資金擴展業務，預計今次合作項目不需集資。趙又表示，公司最新取得日本知名運動動畫版權，預計年底會公布電影戲名，並料廣告投資定必多於早前《咒術迴戰0》電影的七位數資金。他表示，《咒術迴戰0》電影香港票房達1400萬元，勝原定目標金額。

談及日本發展計劃，趙表示，自己剛從日本出差回港，公司已著手布局日本市場，將全球IP再引入日本當地。她又表示，與不少日本IP公司接觸，對方表示對各地電影、動畫和戲劇等作品內容感興趣，有意引入更多作品入日本。趙解釋指，近年全球化、本地化等因素正改變各地受眾的對影視作品的口味。

談及10月新番，包括《鏈鋸人》、《死神》及《我的英雄學院》，趙表示，與Netflix 簽約10多套動畫。

 

 

 

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