談及日本發展計劃，趙表示，自己剛從日本出差回港，公司已著手布局日本市場，將全球IP再引入日本當地。她又表示，與不少日本IP公司接觸，對方表示對各地電影、動畫和戲劇等作品內容感興趣，有意引入更多作品入日本。趙解釋指，近年全球化、本地化等因素正改變各地受眾的對影視作品的口味。

談及10月新番，包括《鏈鋸人》、《死神》及《我的英雄學院》，趙表示，與Netflix 簽約10多套動畫。

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