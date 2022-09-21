本港開關似大勢所趨，Mastercard與TripLink今天宣布擴展合作夥伴關係，將雙方合作從香港擴展至亞太地區，為企業引入跨境支付體驗，推動旅遊業復蘇。雙方表示，這一區域性的合作擴張將無疑有利於為企業提供更快速、更安全及更便捷的跨境交易，以迎合消費者即將到來的海外旅遊和購物計劃作好準備。
Mastercard表示，TripLink現在可為其亞太地區的合作企業及供應商，尤其是旅遊業客戶，發行虛擬卡。在企業對企業（B2B）支付需求激增的趨勢下，Mastercard的全球網絡有助簡化愈來愈多不同幣種的跨境支付流程。
Mastercard經濟研究院最近發布的《2022年旅遊業：趨勢與轉機》報告顯示，亞太地區被壓抑的旅遊需求強勁，並指出若航班預訂趨勢繼續以當前速度增長，預計與去年相比，該地區將新增約4.3億乘客。
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