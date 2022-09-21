Mastercard表示，TripLink現在可為其亞太地區的合作企業及供應商，尤其是旅遊業客戶，發行虛擬卡。在企業對企業（B2B）支付需求激增的趨勢下，Mastercard的全球網絡有助簡化愈來愈多不同幣種的跨境支付流程。

Mastercard經濟研究院最近發布的《2022年旅遊業：趨勢與轉機》報告顯示，亞太地區被壓抑的旅遊需求強勁，並指出若航班預訂趨勢繼續以當前速度增長，預計與去年相比，該地區將新增約4.3億乘客。

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