海底撈表示，根據計劃，包括大區經理、各職能部門部長或總監及各委員會主任等高級管理層，在符合特定條件，如任職時間、管理門店數量及業績表現等，都可參選，而每一任輪值首席運營官的選定和連任均需由首席執行官提名，並根據公司任免流程進行任命。

集團表示，在4名董事辭任後，董事會將由6名執董及5名獨董組成，認為隨著疫情逐步緩解，旗下餐廳經營業績改善，以及「啄木鳥」計劃帶來的積極成效，一個精簡強化的董事會結構將提高決策效率，改善董事會與高級管理層的角色劃分。

海底撈指，認同並積極採納多元化培養管理人才的策略，認為高級管理層在董事會任職，能夠提升其管理技能，培養企業管治和戰略規劃等不同領域的全方位能力，對未來事業發展及集團人才儲備戰略發展非常重要。

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