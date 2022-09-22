鮑威爾說，「利率上升、增長放緩和勞動力市場走軟對於民眾來說是痛苦的，但總比控制不住通脹，將來被迫再回到加息軌道要好」。

鮑威爾承認，官員們提交的季度預測中值意味著今年還需加息125個基點。但他表示，委員們對於下次會議的升息幅度還沒有做出決定，相當一部分官員傾向於年底前再加100個基點 。

鮑威爾表示，他想傳達的主要信息是官員們「堅定致力於」將通脹降至聯儲局2%的目標。他說，「我們會一直堅持下去，直到使命完成」。

點陣圖顯示，聯儲會預計2024年和2025年利率將分別降至3.9%和2.9%。今次加息後的基準聯邦基金利率目標區間為3%-3.25%。

另外，鮑威爾亦談到美國樓市，他認為，美國火熱的房地產市場可能必須「經歷一次調整」才能達到更好的平衡。他表示，從更長期來看，所需的是「供應和需求得到更好地協調」。鮑威爾表示，房價漲幅將在一段時間內保持在相當高的水平。

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