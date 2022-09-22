moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

鮑威爾：控通脹沒有無痛辦法 「軟著陸」希望正在減退

聯儲局宣布加息，點陣圖顯示年底前將至少加息1.25厘，主席鮑威爾於發布會上表示，「我們必須控制住通脹。我也希望有一種無痛的辦法。但可惜現實並沒有」。他又指，隨著更多限制性政策的實施，經濟「軟著陸」的希望正在減退，「沒有人知道這個過程是否會導致經濟衰退，也不知道經濟衰退的程度會有多嚴重」。重申持續加息將是「適當的」，如果高通脹持續，可能變得更加根深蒂固。又指，今次的加息決定只是將基準利率調到「潛在限制性區域中最最低的水平(Very lowest level)」，聯儲局尋求將利率調整到具有「足夠限制性的」水平。

鮑威爾說，「利率上升、增長放緩和勞動力市場走軟對於民眾來說是痛苦的，但總比控制不住通脹，將來被迫再回到加息軌道要好」。

鮑威爾承認，官員們提交的季度預測中值意味著今年還需加息125個基點。但他表示，委員們對於下次會議的升息幅度還沒有做出決定，相當一部分官員傾向於年底前再加100個基點 。

鮑威爾表示，他想傳達的主要信息是官員們「堅定致力於」將通脹降至聯儲局2%的目標。他說，「我們會一直堅持下去，直到使命完成」。

點陣圖顯示，聯儲會預計2024年和2025年利率將分別降至3.9%和2.9%。今次加息後的基準聯邦基金利率目標區間為3%-3.25%。

另外，鮑威爾亦談到美國樓市，他認為，美國火熱的房地產市場可能必須「經歷一次調整」才能達到更好的平衡。他表示，從更長期來看，所需的是「供應和需求得到更好地協調」。鮑威爾表示，房價漲幅將在一段時間內保持在相當高的水平。

 

其他報道

聯儲局加息0.75厘 年底前將至少加息1.25厘 大削GDP預測至0.2%