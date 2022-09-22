報告提及，預計中國2023年GDP增長4.5%，低於此前預測的5.3%。維持今年增長率為3%的預測。

高盛表示，中國不太可能在明年第二季度之前開始重新開放，而全面「開關」亦需要有一系列準備工作，例如提高老年人的疫苗接種率和增產廉價且有效的藥劑，其他條件也必須配合。報告指，中國當局可能希望等到農曆新年春運和明年3月兩會會議政府官員完成改組後，再結束清零政策。

高盛經濟學家表示，清零政策調整之初，新冠病例可能會大幅上升，導致出行下降及供應鏈潛在受阻，限制經濟活動。該行指出，由於缺乏因感染而產生的免疫力和omicron變異株的高傳播性，中國在全面重新開放後可能會出現感染病例激增，估計重新開放後的頭三個月經濟增長會受到適度拖累，之後會出現急劇復蘇。

高盛表示，如果習近平主席一如外界預期在 10月份中國共產黨的二十大上獲得第三個任期，那麼「房住不炒」的政策不太可能改變。經濟學家表示，不太可能大幅放鬆房地產限制。該行預計房地產行業將對今年及以後的GDP成長造成相當大的拖累。

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