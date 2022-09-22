中國國務院總理李克強昨日召開國務院常務會議，會議指出，交通物流是市場經濟命脈，要保通保暢並強化支持。一是保障港口、貨站等正常運轉和主幹道、微循環暢通，防止「層層加碼」、「一刀切」一刀切。二是在第四季，將收費公路貨車通行費減免10%，對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本。三是第四季度府定價貨物港務費降低20%。
會議又指出，圍繞落實黨中央、國務院部署，近期國務院對部分地區開展大督查，督導檢查穩經濟保民生，推動解決一批地方實際困難。下一步要將問題轉地方和部門整改。各穩住經濟大盤督導和服務工作組要與督查整改銜接，協調解決問題，重點推進支持基礎設施建設、設備更新改造等擴投資促消費政策落實。
此外，會議又提到要堅持依法行政，有權不可任性。行政復議是政府系統自我糾錯的監督制度，有利于防止和糾正違法或不當行政行為，是解決「民告官」行政爭議的救濟制度，有利于維護公民、法人合法權益。會議通過行政復議法修訂草案。草案堅持復議為民，對擴大受案范圍、加強行政復議對行政執法監督等作出更明確規定。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。
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