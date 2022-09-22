是次《全球金融中心指數》評估全球119個金融中心，香港的整體評分為725分，較上次增加10分，而新加坡評分較上次增加14分。特區政府發言人表示，該報告指出相對其他主要金融中心金融從業員對所屬城市的展望相比，香港的從業員對本港作為國際金融中心的未來競爭力最為充滿信心；又表示，政府會以破格思維，推出嶄新的措施，吸引人才和企業來港，增強香港經濟的發展動能和進一步提升香港金融業的競爭力。

排名報告顯示，三藩市、上海、洛杉磯、北京、深圳及巴黎，分別依次序為第五至第十位，當中上海和洛杉磯較上次齊齊下降兩級。受俄烏戰爭影響，莫斯科排名降22級，跌至第七十三位。台北則上調11級，升至第五十五位。

Z/Yen智庫主席Michael Mainelli表示，紐約連續4年在全球金融中心排名居榜首；又說，倫敦的第二名寶座看起來很穩固，但需要發生重大的全球性變革，才能再次挑戰榜首位置。

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