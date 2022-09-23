港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升11日，升0.37點子至2.60952%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升11日是8月17日，當日拆息報1.90143%。
港元現報7.8495元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.8497元，亦曾升值最多7點子，報7.8488元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.69點子至1.45595%；1星期HIBOR跌0.14點子至1.93976%；2星期HIBOR跌2.06點子至2.47357%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.91點子至3.20113%；6個月期HIBOR升5.34點子至3.78583%；12個月期HIBOR升2.77點子至4.20702%。
美元指數現報111.308貶值0.045點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報3.059%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4495%，連續7日收窄，利差是2022年4月20日後最高，當日差距為-0.4439%
對上一次連續7日收窄，是2022年8月12日，當日利差報-0.7031%。
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