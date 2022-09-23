恒指今早低開92點，曾倒升最多18點，其後重拾跌勢，低位跌195點，半日高低波幅214點。恒指低見17952.16點，是2011年12月19日17821.52點後最低。科指曾跌最多2.21%，低見3592.62點，是3月15日3463.44點後最低。傳港將取消酒店隔離措施，旅行社股上升。