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恒指半日跌153點 失守18000關 旅行社股上升 縱橫遊升20%

恒指今早低開92點，曾倒升最多18點，其後重拾跌勢，低位跌195點，半日高低波幅214點。恒指低見17952.16點，是2011年12月19日17821.52點後最低。科指曾跌最多2.21%，低見3592.62點，是3月15日3463.44點後最低。傳港將取消酒店隔離措施，旅行社股上升。

恒指半日跌153點或0.85%，報17994點，大市成交金額412億元；國指跌58點或0.94%，報6137點。恒生科技指數收報3598點，跌2.05%。

藍籌股成交金額167.59億元，佔大市成交40.67%；科指成份股成交金額89.88億元，佔大市成交21.81%；國指成份股成交金額132.74億元，佔大市成交32.21%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，58隻下跌，1隻無升跌。中銀香港（2388）升2.82%，收報27.3元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.67%，收報81.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報202.4元，升2.9%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報21.85元，跌4.79%。

恒指續低於10天線(18716.25點)。科指續低於10天線(3856.4點)。

北水南下合計淨流入16.33億元，較上日減少46.19%，連續第4日流入，累計流入108.49億元，對上一次連續4日淨流入是9月16日。南水北上合計淨流出28.83億元人民幣，較上日減少20.99%，連續第4日流出，累計流出101.14億元。

傳特首將在今天下午的新聞發布會上宣布取消酒店隔離措施。東瀛遊（6882）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升12.99%；縱橫遊（8069）收報0.199元，升20.61%。

多間公司公布業績，包括超大現代（0682）收報0.041元，無升跌。恒和（0513）見52周低0.25元，收報0.25元，跌5.66%。叮噹健康（9886）收報12.02元，升0.17%。聯合醫務（0722）收報0.74元，無升跌。

理想汽車（2015）提早於本月底發布中大型SUV，售價40萬人幣以下。收報94.05元，升0.48%。

中銀（2388）下周一上調最優惠利率0.125厘至5.125厘，3發鈔行全加P。收報27.3元，升2.82%。

東亞（0023）明日起加息0.125厘。收報9.84元，升1.44%。

恒生（0011）上調最優惠利率0.125厘。收報123元，升0.9%。

星島（1105）附屬出售加拿大商廈，料錄收益千萬港元。收報0.36元，無升跌。

潤地（1109）擬將基礎設施REIT分拆於上交所上市。收報31.75元，跌1.24%。

中生製藥（1177）附屬5200萬美元獲治療NASH藥物於大中華區獨家生產。收報3.69元，跌1.34%。

攜程集團（9961）：海外市場做好，歐洲機票預訂量接近2019年水平 。收報202.4元，升2.9%。

破頂股表現

破頂股包括，專業旅運（1235）創52周高，見0.295元，收報0.245元，跌2%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升12.99%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；中煤能源（1898）創52周高，見8.13元，收報8.01元，升1.14%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.4元，收報10.22元，升12.06%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.65元，收報6.69元，跌4.02%；佳兆業美好（2168）低見2.45元，收報2.48元，跌1.98%；遠洋服務（6677）低見2.09元，收報2.11元，跌4.09%；寶龍地產（1238）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；遠洋集團（3377）低見0.89元，收報0.9元，跌3.23%；海通證券（6837）低見4.62元，收報4.64元，跌1.28%；宇華教育（6169）低見0.79元，收報0.79元，跌2.47%；睿見教育（6068）低見0.168元，收報0.169元，跌2.31%；指尖悅動（6860）低見0.093元，收報0.096元，跌15.04%；北京汽車（1958）低見1.89元，收報1.9元，跌1.04%。

130隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.25元，收報1.26元，跌5.97%；招商局置地（0978）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；新城發展（1030）低見2.21元，收報2.21元，跌3.07%；雅居樂（3383）低見2.23元，收報2.24元，跌4.68%；旭輝（0884）低見1.34元，收報1.35元，跌3.57%；中海宏洋（0081）低見3.26元，收報3.28元，跌2.38%；中金（3908）低見12.22元，收報12.22元，跌3.78%；中信証券（6030）低見14.22元，收報14.24元，跌1.25%；丘鈦（1478）低見3.55元，收報3.55元，跌3.53%；信利國際（0732）低見1.24元，收報1.26元，跌3.08%。

異動股

上升異動股，包括，縱橫遊（8069）收報0.199元，升20.61%；大唐集團（2117）收報1.54元，升18.46%；三巽控股（6611）收報0.33元，升17.86%；協同通信（1613）收報0.169元，升16.55%；上置集團（1207）收報0.025元，升13.64%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升12.99%；興業物聯（9916）收報0.88元，升12.82%；中建富通（0138）收報0.175元，升12.18%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.4元，收報10.22元，升12.06%；雲南水務（6839）收報0.41元，升10.81%；飛思達科技（1782）收報1.78元，升7.23%。

下跌異動股，包括，玄武雲（2392）收報6.18元，跌22.07%；易還財務（8079）收報0.16元，跌17.1%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.093元，收報0.096元，跌15.04%；德信中國（2019）創上市新低，見1.26元，收報1.38元，跌14.29%；上坤（6900）創上市新低，見0.089元，收報0.097元，跌13.39%；皇璽餐飲集團（8300）創上市新低，見0.02元，收報0.02元，跌13.04%；金匯（8160）收報0.07元，跌12.5%；微創醫療機器人（2252）收報20.7元，跌12.1%；新特能源（1799）收報18.02元，跌12.1%；再鼎醫藥（9688）收報30.2元，跌11.7%。

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