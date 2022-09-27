逾九成受訪者低估預期壽命尤其是女性，根據調查顯示，少於一半受訪者（43%）認為有急切需要準備退休生活的財務規劃。而距離目標退休年齡不足10年的群組，逾三份一（36%）受訪者只是剛剛開始退休規劃，反映大部分受訪者對為未來生活籌謀的迫切性缺乏了解。

另一方面，受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲。保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，但疫情發生後，客戶對醫療保障需求上升，如自願醫保推出3年，她指面世第2及第3年，保誠自願醫保業務分別已有42%及53%按年增長，反應不俗。

保誠將於10月3日推出全新「雋享入息保障計劃」，該保障計劃更提供每月入息直至最初受保人151歲。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，未來會致力發展數碼化，令理賠等程序加快。

政府剛公布0+3，保誠表示，查詢旅遊保險產品也急增。他續指，保誠在發展本地市場的同時，亦會與內地開關作準備，特別是人手增聘，現時保誠整體在港有2萬名員工，目標是員工人數增多1000名。

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