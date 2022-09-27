去年在本港銷售投資產品50,150億元，按年跌12%，當中結構性產品佔23,850億或48%，繼續成為受訪公司主要銷售的產品種類，次是集體投資計劃及債務證券，分別佔30%及16%。 按購買投資產品的投資者數目計算， 集體投資計劃是最受歡迎的產品。

受惠於相關科網及科技股在2021年上半年交投暢旺， 股票掛鈎結構性產品的總交易額上升按年5%至16,740億元， 而集體投資計劃的整體交易額則在認可集體投資計劃銷售的帶動下上 升5%至14,910億元。

債務證券的總交易額受利率前景不明的拖累而減少23%至8, 180億元，加上其他結構性產品的銷售下滑， 是導致持牌法團及註冊機構於2021年的投資產品整體銷售下跌1 2%的主因。

此外，,共有70家公司使用網上平台銷售投資產品， 較上次調查增加21%。 集體投資計劃仍是最受歡迎的產品類別，佔網上總銷售的91%。 在投資於集體投資計劃的客戶中，約有65%在網上進行交易， 而相關網上交易佔所有集體投資計劃的總交易額的18%。

上述調查結果是根據呈報在匯報期內曾銷售投資產品的合共327家 持牌法團及63家註冊機構所作的回應而得出。

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