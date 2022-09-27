中國商務部副部長王受文表示，今年前8個月，中國進出口規模達到27.3萬億元人民幣，按年增長10.1%。但與此同時，他指出應該看到，外貿發展環境日趨複雜，世界經濟和全球貿易增速回落，中國外貿當然也面臨著一些不確定性，而且不確定性在增加。進出口保持穩定增長壓力在加大，有必要出台新一輪穩外貿政策，為中國的企業紓困、解難、助力。
國務院新聞辦公室今午舉行國務院政策例行吹風會，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和海關總署有關負責人介紹支持外貿穩定發展有關情況，並答記者問。王受文表示，外需增長放緩是外貿當前面臨的大背景，「現在我們企業反映訂單在減少，確實是有一些主要的市場進口需求在下降，有一些主要經濟體的通脹高企，對一般消費品形成的擠出效應在增加。外需下降不僅是中國企業反應，我們也了解到，東南亞還有其他一些國家的企業都感覺到訂單在減少、需求在減少。所以我剛剛說，外貿當前面臨的大背景就是外需增長放緩。」
他又說世貿組織測算，如果世界統一的市場分割成兩個相互獨立的、各成一體的集團，世界的GDP將長期下降5%，它的效果、負面影響比2008年世界金融危機的影響還要大。
其他報道
財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳 明天推新產品「黑白辛椒式」
百佳：植物肉產品銷量按年見雙位數增長 今引入Omni新海鮮系列
滴灌通投資千家門店 平均42萬 李小加：針對消費市場創新投資模式
恒指收市升5點 成交跌6%至975億元 科指升0.5% 北水轉淨流入
AlipayHK接通逾百萬間日本線下商戶 直接以港幣結算付款
金科服務獲博裕以33%溢價提全購料涉資47.6億元 午後復牌