國務院新聞辦公室今午舉行國務院政策例行吹風會，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和海關總署有關負責人介紹支持外貿穩定發展有關情況，並答記者問。王受文表示，外需增長放緩是外貿當前面臨的大背景，「現在我們企業反映訂單在減少，確實是有一些主要的市場進口需求在下降，有一些主要經濟體的通脹高企，對一般消費品形成的擠出效應在增加。外需下降不僅是中國企業反應，我們也了解到，東南亞還有其他一些國家的企業都感覺到訂單在減少、需求在減少。所以我剛剛說，外貿當前面臨的大背景就是外需增長放緩。」

他又說世貿組織測算，如果世界統一的市場分割成兩個相互獨立的、各成一體的集團，世界的GDP將長期下降5%，它的效果、負面影響比2008年世界金融危機的影響還要大。

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