moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

大摩料中國於明年春季全面開關 內需成復蘇關鍵

外電彭博今天引述投行摩根士丹利報告指出，該行跟隨其他主要投行預測，中國或會在明年春天放寬疫情限制，並重新開放入境，相信有助推動經濟復蘇。

摩根士丹利表示，由於中國動態清零的防控措施，導致內地經濟增長顯著放緩和，青年失業率亦急劇上升，這些結果跟國家主席習近平「共同繁榮」的政策目標背道而馳，所以重新開放的壓力將會增加。

以亞洲首席經濟學家Chetan Ahya為首的分析師於報告中指出，在剩下的方法當中，重新開放似乎是管理經濟最有意義的工具。團隊又表示，鑑於出口增長疲軟的溢出效應，加上房地產行業的持續拖累，認為經濟重新開放將重振消費和服務支出。

摩根士丹利表示，如果中國於明年春季重新開放，可能會在明年下半年將經濟增長提高到5.5%左右；而從今年第三季度到2023年第一季度的增幅低於平均水平約3%。該行又指出，中國官員可能會在未來三到六個月內採取措施，為重新開放做準備。

其他報道

中國商務部：有必要推新一輪穩外貿政策

調查：去年本港投資者增5% 惟投資產品交易總額跌12%

保誠：調查顯示女性低估長壽風險 0+3 刺激旅保銷售

財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳 明天推新產品「黑白辛椒式」

百佳：植物肉產品銷量按年見雙位數增長 今引入Omni新海鮮系列

滴灌通投資千家門店 平均42萬 李小加：針對消費市場創新投資模式

恒指收市升5點 成交跌6%至975億元 科指升0.5% 北水轉淨流入

受英鎊下跌拖累 李嘉誠據報一天內損手15億美元

世界第三大富豪：內地將愈來愈感到孤立

AlipayHK接通逾百萬間日本線下商戶 直接以港幣結算付款

創興增6個月定存3.1厘 起存額10萬元

中國恒大多個深圳龍崗項目引入國資合作

阮國恒：經濟衰退風險增 料信貸風險上升

【有片：選股王】李寧低位漸見承接 可小注博守穩反彈

【有片：埋身擊】日股仲會唔會跌？要視乎會否失守呢個支持位

金科服務獲博裕以33%溢價提全購料涉資47.6億元 午後復牌

恒指半日跌189點 再創近11年低 領展跌3.6%

陳茂波：正研究加大人民幣流動性 或推人民幣計價投資

滬深三大指數半日向上 滬指升0.26%

1個月HIBOR跌0.07點子 終止12連升