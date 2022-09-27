外電彭博今天引述投行摩根士丹利報告指出，該行跟隨其他主要投行預測，中國或會在明年春天放寬疫情限制，並重新開放入境，相信有助推動經濟復蘇。
摩根士丹利表示，由於中國動態清零的防控措施，導致內地經濟增長顯著放緩和，青年失業率亦急劇上升，這些結果跟國家主席習近平「共同繁榮」的政策目標背道而馳，所以重新開放的壓力將會增加。
以亞洲首席經濟學家Chetan Ahya為首的分析師於報告中指出，在剩下的方法當中，重新開放似乎是管理經濟最有意義的工具。團隊又表示，鑑於出口增長疲軟的溢出效應，加上房地產行業的持續拖累，認為經濟重新開放將重振消費和服務支出。
摩根士丹利表示，如果中國於明年春季重新開放，可能會在明年下半年將經濟增長提高到5.5%左右；而從今年第三季度到2023年第一季度的增幅低於平均水平約3%。該行又指出，中國官員可能會在未來三到六個月內採取措施，為重新開放做準備。
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