旅遊服務預訂平台Expedia今天指出，自上星期五（23日）香港公布於2022年9月26日起推行「0+3」檢疫安排後，Expedia香港出境航班搜尋量在過去的周末持續上；加上日本政府宣布開放免簽證自由行旅客入境，大阪和東京在過去的周末成為最受港人歡迎的兩大目的地。
按搜尋量排名，香港旅客的十大熱門外遊目的地第一位為日本大阪，搜尋量較0+3措施公布前7日增長11倍；日本東京排行第二，搜尋量增長9.5倍；泰國曼谷排行第三，搜尋量增長8.5倍。
Expedia數據亦顯示，75%香港旅客正在計劃31日或之後的日本行程，似乎是為等待更多航班供應恢復，以更優惠的價錢外遊。其中近三分之一的搜尋量為90日或之後，可見年尾及農曆新年的長假期也是香港旅客熱門的旅遊時機。
來港旅遊搜尋量方面，相比外遊的搜尋量，增長幅度較少，在最新檢疫安排公布後，酒店搜尋量上升約50%，主要來自美國、加拿大和英國的旅客。
Expedia Group亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram表示，各個亞洲市場逐步放寬入境限制，香港人的外遊意欲高速增長，並趨向先重遊較熟悉的短線熱門旅遊地點。雖然國際旅客來港意欲仍然需要時間逐漸恢復，但隨著香港即將舉辦大型活動，如香港國際七人欖球賽和國際金融會議等，期待香港重新歡迎海外旅客，來港的需求逐步回升。
其他報道
財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳 明天推新產品「黑白辛椒式」
百佳：植物肉產品銷量按年見雙位數增長 今引入Omni新海鮮系列
滴灌通投資千家門店 平均42萬 李小加：針對消費市場創新投資模式
恒指收市升5點 成交跌6%至975億元 科指升0.5% 北水轉淨流入
AlipayHK接通逾百萬間日本線下商戶 直接以港幣結算付款
金科服務獲博裕以33%溢價提全購料涉資47.6億元 午後復牌