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玖紙去年純利腰斬至32.75億人幣  末期息削逾九成

玖龍紙業公布，受成本急漲影響，截至今年6月底止純利「腰斬」至32.75億元（人民幣，下同），以上半年度賺27.75億元計，下半年純利僅約5億元，更較上半年跌逾八成。集團末期息每股0.02元，按年削逾九成，全年股息合共每股0.1元，則按年大幅削減約76.7%。

玖紙去年度錄得收入約645.38億元，按年增長約4.8%，不過，同期因銷售成本急增，令集團毛利倒退四成至69.92億元，毛利率亦大跌8.2個百分點至10.8%。值得留意的是，集團指出受內地需求因疫情管控措施轉弱，至今年6月底止，存貨水平大增近48.2%至121.7億元。

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