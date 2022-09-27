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內地傳媒：中央近期未對基金公司進行窗口指導

外媒今早引述消息報道，中國監管機構要求基金公司在「二十大」前避免大規模減持股票。其後中證報再引述接近監管部門人士澄清，個別媒體關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報導屬不實消息，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。

路透社今日引述消息報道，內地監管機構最近告訴部分券商和基金公司，避免在下個月的中共「二十大」之前大舉減持股票；這些指示通過所謂的「窗口指導」下達，沒有任何書面文件。

今日股市回穩，A股及港股回升。恒指微升0.03%，科指升0.55%，國指升0.21%，上證及滬深300指數均升約1.4%。

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