外媒今早引述消息報道，中國監管機構要求基金公司在「二十大」前避免大規模減持股票。其後中證報再引述接近監管部門人士澄清，個別媒體關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報導屬不實消息，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。
路透社今日引述消息報道，內地監管機構最近告訴部分券商和基金公司，避免在下個月的中共「二十大」之前大舉減持股票；這些指示通過所謂的「窗口指導」下達，沒有任何書面文件。
今日股市回穩，A股及港股回升。恒指微升0.03%，科指升0.55%，國指升0.21%，上證及滬深300指數均升約1.4%。
其他報道
富邦香港、交銀香港上調最優惠利率12.5點子 富邦紅簿仔存息升至0.15厘
「0+3」｜Expedia：大阪搜尋量急升11倍最受歡迎 來港旅遊搜尋量增長最慢
財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳 明天推新產品「黑白辛椒式」
百佳：植物肉產品銷量按年見雙位數增長 今引入Omni新海鮮系列
滴灌通投資千家門店 平均42萬 李小加：針對消費市場創新投資模式
恒指收市升5點 成交跌6%至975億元 科指升0.5% 北水轉淨流入
AlipayHK接通逾百萬間日本線下商戶 直接以港幣結算付款