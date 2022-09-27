路透社今日引述消息報道，內地監管機構最近告訴部分券商和基金公司，避免在下個月的中共「二十大」之前大舉減持股票；這些指示通過所謂的「窗口指導」下達，沒有任何書面文件。

今日股市回穩，A股及港股回升。恒指微升0.03%，科指升0.55%，國指升0.21%，上證及滬深300指數均升約1.4%。

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