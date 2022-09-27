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建行出資60億人幣 伙北京國資等組消費金融公司 助擴內需

建設銀行（0939）公布，擬出資60億元（人民幣，下同），伙北京國資公司及王府井設立建信消費金融有限責任公司（下稱「建信消金」），作為該行所屬一級控股子公司管理。

建行指這為貫徹落實國家擴大內需戰略，促進消費市場發展，以公司化、專業化經營擴大消費金融服務覆蓋面。

建信消金註冊資本72億元，建行持股比例為83.33%；北京國資公司擬出資8億元，持股11.11%；王府井擬出資4億元，持股比例5.56%。

建行近日收到銀保監批准其籌建建信消金公司。籌建工作完成後，還需按照有關規定和程序向監管機構提出開業申請。是次投資無需提交建行股東大會審議。

建行表示，建信消金公司經營範圍包括發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款；經批准發行金融債券；境內同業拆借；與消費金融相關的諮詢、代理業務；代理銷售與消費貸款相關的保險產品；固定收益類證券投資業務；以及經中國銀保監會等監管部門批准的其他業務。

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