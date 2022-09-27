期內電影、電視劇及綜藝節目製作及發行業務錄得總收益約5.08億元，按年升147%。來自中國內地的收益比例按年升8.5個百分點至約92.2%。

公司解釋，全年虧損顯著擴大，主要由於新冠疫情以及相關限制措施的影響，公司電視節目製作及旗下藝人的工作安排出現延期及干擾，考慮到目前市場環境及未來的不確定性，期內公司計提商譽減值約6770萬元。此外，受到新冠疫情以及相關限制措施的影響，年內藝人經理人業務收入及利潤有所減少，因此，已購認購期權之公平值下降約1680萬元。

傳遞娛樂續指，如不考慮若干非現金流項目，包括商譽減值及已購認購期權公平值變動，期內公司虧損將約為770萬元，即與去年同期相若。

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