中國國務院總理李克強召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行緩繳，於第四季緩繳耕地開墾費、污水處理費等14項行政事業性收費，規模530多億元（人民幣，下同）；緩繳各類工程質量保證金，規模約630億元。換言之，緩繳金額合共逾1160億元。