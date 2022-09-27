中國國務院總理李克強召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行緩繳，於第四季緩繳耕地開墾費、污水處理費等14項行政事業性收費，規模530多億元（人民幣，下同）；緩繳各類工程質量保證金，規模約630億元。換言之，緩繳金額合共逾1160億元。
會議指出，穩增長穩就業保民生，關鍵要保市場主體。要貫徹黨中央、國務院部署，針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和制造業實際困難，加大紓困力度。
會議還指出，幫助市場主體減負紓困；部署推進政務服務跨省通辦，激發市場活力，便利群眾生活；部署秋糧收獲和加強農業農村基礎設施建設措施，確保秋收入庫，提升農業生產能力；確定對政策支持、商業化運營的個人養老金予以稅收優惠，滿足多樣化需求；通過《促進個體工商戶發展條例（草案）》。
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