美股向上，港股ADR升418點或2.37%，報17669點，即月恒指夜期升415點，報17663點，夜期高水412點。滬港通及深港通南向休市。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.53%，折合報280.94元；阿里巴巴（9988）升6.38%，折合報79.47元；美團（3690）升3.72%，折合報175.09元；匯控（0005）升4.32%，折合報41.73元；建行（0939）升0.99%，折合報4.49元。
道期現升0.036%；標期現升0.04%；納期現跌0.03%。日股現升0.68%，韓股現升1.35%，澳股現升1.94%。
VIX指數隔晚跌7.42%或2.42點，報30.18點。美2年期10年期債息倒掛39.968基點。
紐油現跌0.53%或0.44美元，報81.71美元；布油現跌0.52%或0.46美元，報88.85美元；金價現跌0.33%或5.63美元，報1654.34美元；LME 銅期貨隔晚升0.93%或69美元，報7422美元。美國10年期債息現升0.05%或0.002厘，報3.7332厘。
萬物雲（2602）上市，定價49.35元。
零跑（9863）上市，定價48元。
嗶哩嗶哩（9626）雙重主要上市下月3日生效。
旭輝（0884）：內部信並無暗示無力還債。
長實（1113）打包出售21 BORRETT ROAD餘下單位，套現逾207億元。
東軟教育（9616）新學期新生報到人數按年增17%。
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