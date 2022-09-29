個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.53%，折合報280.94元；阿里巴巴（9988）升6.38%，折合報79.47元；美團（3690）升3.72%，折合報175.09元；匯控（0005）升4.32%，折合報41.73元；建行（0939）升0.99%，折合報4.49元。

道期現升0.036%；標期現升0.04%；納期現跌0.03%。日股現升0.68%，韓股現升1.35%，澳股現升1.94%。

VIX指數隔晚跌7.42%或2.42點，報30.18點。美2年期10年期債息倒掛39.968基點。

紐油現跌0.53%或0.44美元，報81.71美元；布油現跌0.52%或0.46美元，報88.85美元；金價現跌0.33%或5.63美元，報1654.34美元；LME 銅期貨隔晚升0.93%或69美元，報7422美元。美國10年期債息現升0.05%或0.002厘，報3.7332厘。

今日焦點股份可留意：

萬物雲（2602）上市，定價49.35元。

零跑（9863）上市，定價48元。

嗶哩嗶哩（9626）雙重主要上市下月3日生效。

旭輝（0884）：內部信並無暗示無力還債。

長實（1113）打包出售21 BORRETT ROAD餘下單位，套現逾207億元。

東軟教育（9616）新學期新生報到人數按年增17%。

其他報道

嗶哩嗶哩雙重主要上市下月3日生效

余偉文：200名金融界領袖參與11月國際金融領袖投資峰會

英國央行無限量買債 美元回軟美債價上升 美股見兩個月最大升幅 道指升548點