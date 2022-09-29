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恒指高開319點 近三周最大升幅 科指升2.4% 零跑跌14.5% 萬物雲跌7.6%

恒指今早高開319點或1.86%，是9月9日後最大升幅，開市報17570點，大市成交金額28億元；國指今早高開110點或1.85%，報6068點。恒生科技指數開市報3612點，升2.45%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。新地（0016）、聯想（0992）、信義光能（0968）拖累大市。

藍籌65隻升，4隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.56%，報78.85元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌1.39%，報5.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報78.85元，升5.56%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報5.68元，跌1.39%。

恒指續低於10天線(18117.14點)。科指續低於10天線(3694.56點)。

萬物雲（2602）上市，定價49.35元。開市報45.6元，跌7.6%。

零跑（9863）上市，定價48元。開市報41元，跌14.58%。

嗶哩嗶哩（9626）雙重主要上市下月3日生效。開市報125.6元，升3.12%。

旭輝（0884）：內部信並無暗示無力還債。開市報0.91元，升5.81%。

長實（1113）打包出售21 BORRETT ROAD餘下單位，套現逾207億元。開市報47.4元，升2.27%。

東軟教育（9616）新學期新生報到人數按年增17%。無成交，報3.97元。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括民行（1988）低見2.22元，開市報2.22元，跌1.33%。

9隻股份創52周低，包括中行（3988）低見2.55元，開市報2.55元，無升跌；交行（3328）低見4.07元，開市報4.07元，跌0.25%；玖龍紙業（2689）低見5.03元，開市報5.03元，無升跌；亞洲水泥（0743）低見3.3元，開市報3.3元，無升跌；海通國際（0665）低見0.67元，開市報0.67元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，威高股份（1066）開市報10.72元，升9.84%；微博（9898）開市報135.9元，升8.72%；遠洋集團（3377）開市報0.87元，升6.1%；旭輝（0884）開市報0.91元，升5.81%；阿里巴巴（9988）開市報78.85元，升5.56%；兗煤澳洲（3668）開市報29.2元，升5.42%。

下跌異動股，包括，零跑（9863），開市報41元，跌14.58%；東方表行集團（0398）開市報3.96元，跌9.17%；萬物雲（2602）開市報45.6元，跌7.6%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位5.005元，開市報5.055元，跌2.13%；德琪醫藥（6996）開市報3.23元，跌1.82%；北控水務（0371）開市報1.7元，跌1.73%；金山工業（0040）開市報0.6元，跌1.64%；康師傅（0322）開市報13.62元，跌1.45%；聯想（0992）開市報5.68元，跌1.39%。

 

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