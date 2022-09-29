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中美在港進行審計 內地塗黑資料 美關注審計工作是否縝密

中美審計監管活動在港進行，彭博社引述消息報道，雖然中方會塗黑部分資料，但刪節信息基本上不影響檢查審計底稿的完整性，被提出要刪節的信息基本上無關緊要。他們說，美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)關心的不是敏感材料，而是要檢查審計工作是否縝密。

報道指，審計活動在中環太子大廈23樓進行，雙方經常在會議桌上各抒己見，或各自去獨立的辦公室商討問題，通常會熬到深夜。羅兵咸永道被夾在中間，一邊要回答PCAOB提出的各種詳細問題，一邊要聽取中國監管部門的指示，哪些信息被視為國家機密不能透露。

報道引述消息指，內地官員有時候會要求將公司文件中的姓名、地址和薪資水平塗黑。知情人士補充道，不過到目前為止，刪節信息基本上不影響檢查審計底稿的完整性。被提出要刪節的信息基本上無關緊要。他們說，PCAOB關心的不是敏感材料，而是要檢查審計工作是否縝密。

報道引述消息指，內地派出約10名中證監和財政部官員飛抵香港，多數會說英語。雖然內地和審計公司花了大量時間來整理文件，但美國官員的一些要求非常具體，時間也很久遠，有時審計對象還得回去蒐集進一步的信息。

內地監管人員來到香港後夜夜長談，有時會持續到午夜，對美國要求的材料進行分類研究。知情人士稱，審計師公司已做好心理預期，所有在美國上市的中國客戶最終都會受到檢查。

 

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