根據投資協議，宏光半導體將向朱共山發行6000萬股認購股份及6000萬份認股權證。公告指，鑑於朱共山對宏光半導體的盡職審查調查經已完成，並信納調查結果，將透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司參與股份認購事項及認股權證認購事項。兩項事項完成後，朱共山將成為宏光半導體主要戰略股東。

於2022年9月29日，宏光半導體已發行股本為5.739億股，6000萬股認購股份相當於集團現有已發行股本約10.47%。經扣除相關成本及開支後，股份認購事項之所得款項淨額估計將約為1.8億元。於股份認購事項完成後，每股認購股份之淨價估計約為每股認購股份3.00港元。

另外，假設認股權證所附認購權獲悉數行使， 6000萬股認股權證股份相當於集團現有已發行股本約10.47%；而認股權證認購事項之所得款項總額及淨額估計約為2.208億元。

集團擬將股份認購事項及認股權證認購事項之最高所得款項約4億元用於發展氮化鎵（GaN）業務。