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宏光半導體就引入協鑫創辦人朱共山成戰略股東簽訂協議

宏光半導體（6908）公告，集團與協鑫科技（3800）創辦人、主席兼執行董事朱共山正式簽定於2022年8月4日所訂立之投資協議的認購協議。

根據投資協議，宏光半導體將向朱共山發行6000萬股認購股份及6000萬份認股權證。公告指，鑑於朱共山對宏光半導體的盡職審查調查經已完成，並信納調查結果，將透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司參與股份認購事項及認股權證認購事項。兩項事項完成後，朱共山將成為宏光半導體主要戰略股東。

於2022年9月29日，宏光半導體已發行股本為5.739億股，6000萬股認購股份相當於集團現有已發行股本約10.47%。經扣除相關成本及開支後，股份認購事項之所得款項淨額估計將約為1.8億元。於股份認購事項完成後，每股認購股份之淨價估計約為每股認購股份3.00港元。

另外，假設認股權證所附認購權獲悉數行使， 6000萬股認股權證股份相當於集團現有已發行股本約10.47%；而認股權證認購事項之所得款項總額及淨額估計約為2.208億元。

集團擬將股份認購事項及認股權證認購事項之最高所得款項約4億元用於發展氮化鎵（GaN）業務。

宏光半導體本月初已與朱共山及其家庭成員作為受益人之全權信託協鑫集團訂立戰略合作框架協議，擬與協鑫集團於GaN功率芯片在新能源領域的應用開展合作，包括協鑫集團或其下屬公司將參與集團或集團下屬公司的股權。宏光半導體及協鑫集團將在境內成立新能源合營公司，部署GaN芯片在新能源領域的應用。

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