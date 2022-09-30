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港股半日僅升11點 九毛九挫15% 內房股逆市漲 碧桂園飈9%

隔夜美股重挫，恒指半日僅跌11點或0.07%，報17154點，大市成交金額429億元；國指跌18點或0.31%，報5893點。恒生科技指數收報3439點，跌1.23%。

隔夜中概股大幅下跌，大型科技股個別走。阿里巴巴（9988）升0.33%，收報77.1元；騰訊（0700）跌1.48%，收報266.6元；美團（3690）跌3.82%，收報163.7元；小米（1810）升0.9%，收報8.96元；嗶哩嗶哩（9626）一度創上市新低，見115.4元，收報119元，跌2.78%；京東（9618）收報198.3元，跌1.83%；快手（1024）亦一度創上市新低，見50.45元，收報51.35元，跌1.53%。

車股受壓，吉利（0175）收報10.78元，跌1.64%；比亞迪（1211）收報193.6元，跌3.59%；東風（0489）一度見52周低4.2元，收報4.23元，跌1.86%；小鵬汽車（9868）曾創上市新低，見43.3元，收報45.1元，跌5.85%；理想汽車（2015）收報90.4元，跌4.29%；蔚來集團（9866）收報119.7元，跌8.56%。

餐飲股普遍下挫，九毛九（9922）參股廣州商業物業項目，收報13.78元，跌14.83%；海底撈（6862）收報15.38元，跌3.51%；呷哺呷哺（0520）收報5.1元，跌2.11%。

央行放寬首套房貸利率下限，內房股走高。碧桂園（2007）升8.98%，收報1.82元，是升幅最大的藍籌；潤地（1109）升0.66%，收報30.5元；中海外（0688）升1.71%，收報20.8元；富力（2777）收報1.37元，升11.38%；旭輝（0884）收報0.77元，升6.94%；雅居樂（3383）收報1.96元，升2.62%。

藍籌中以申洲國際（2313）表現最差，跌4.5%，收報60.45元。

名創優品（9868）大股東擬斥3900萬增持，公司訂7.8億回購計劃，收報9.71元，升9.59%。

 

 

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