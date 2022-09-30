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政府據報擬待「0+0」推出後 送50萬張機票吸旅客

政府逐步放寬入境檢疫措施。《星島日報》專欄引述知情人士指出，除非本港疫情出現嚴重逆轉，否則特首李家超10月19日發表《施政報告》時公布香港復常的機會相當高。而政府亦計劃為「0+0」推出後向全球推廣香港，其中一項舉措就是動用機管局在2020年購入的50萬張機票，向全球旅客「大贈送」。

專欄引述知情人士指，政府上月實施「3+4」或上周五實施「0+3」後，訪港旅客基本上都是「剛性需求」，對於這類人士，是否有機票送，都不會影響他們的決定。政府內部評估，當實施「0+0」、即香港全面向國際開放後，利用50萬張機票，吸引一些可來可不來的旅客，以獲得最大效益。

專欄亦提及，政府及旅發局都已開始籌備「0+0」以後的全球推廣活動，旅發局並已擬定一整套方案，待李家超「拍板」後，即可推出。

航空股普遍向下。國航（0753）收報5.98元，跌2.29%；南航（1055）收報4.12元，跌0.48%；東航（0670）收報2.68元，升0.37%；國泰（0293）收報8.19元，跌1.8%。

 

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