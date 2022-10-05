美股向上，港股ADR升797點或4.46%，報17876點，即月恒指夜期升263點，報17343點，夜期高水263點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升5.07%，折合報277.18元；阿里巴巴（9988）升6.29%，折合報82.53元；美團（3690）升8.45%，折合報175.37元；匯控（0005）升7.93%，折合報43.55元；建行（0939）升1.56%，折合報4.53元。
道期現跌0.329%；標期現跌0.34%；納期現跌0.42%。日股現升0.68%，韓股現升1.07%，澳股現升1.34%。
VIX指數隔晚跌3.42%或1.03點，報29.07點。美2年期10年期債息倒掛，現報46.955基點。
紐油現跌0.02%或0.01美元，報86.5美元；布油現跌0.01%或0美元，報91.79美元；金價現跌0.16%或2.77美元，報1723.36美元；LME 銅期貨隔晚升2.79%或210美元，報7718美元。美國10年期債息現跌0.27%或0.0099厘，報3.623厘。
奧園健康（3662）：調查顯示曾應母公司流動性緊急要求劃轉資金，正制定補救措施。
匯控（0005）擬售加拿大銀行業務，倫敦股價抽高3.8%。
國泰（0293）機組人員到外地可離開酒店。
萬洲（0288）出售美國調味料業務，總作價近46億元。
長和（0001）：倘英電訊業務與Vodafone合併將持股49%，交易不涉現金代價。
華晨中國（1114）：已履行所有復牌指引，本周三復牌。
九毛九（9922）兩個交易日後褪呔，宣布取消廣州買地建總部計劃。
比亞迪（1211）9月新能源車銷量佔比達100％，銷量按年升1.5倍。
小鵬汽車（9868）9月交付8468輛電動車，按年跌18.7%。
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