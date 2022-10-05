恒指今早高開732點，早市曾收窄至升603點，午後升幅擴大至1084點，全日高低波幅481點。

恒指收市升1008點或5.9%，報18087點，大市成交金額1054億元，較上日增加66.53%，是9月28日1087.52億元成交後最多；國指升367點或6.28%，報6224點。恒生科技指數收報3685點，升7.54%。

藍籌股成交金額642.72億元，佔大市成交60.97%；科指成份股成交金額250.92億元，佔大市成交23.8%；國指成份股成交金額399.2億元，佔大市成交37.87%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。碧桂園服務（6098）、碧桂園（2007）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌71隻升，2隻下跌，0隻無升跌。申洲國際（2313）升13.71%，收報67.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌1.01%，收報1.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報213元，升10.13%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報45.4元，跌1.09%。

恒指升穿10天線(17704.83點)，上試20天線(18336.28點)。科指升穿10天線(3588.71點)上試20天線(3774.82點)。

北水、南水休市。

三大指數即市表現

恒指曾升最多6.35%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為7.04%。今曾高見18164.2點，是9月23日18165.95點後最高。今日收市報18087.97點，是9月22日後收市新高，當日報18147.95點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月29日。

科指曾升最多8.24%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為11.04%。今曾高見3709.39點，是9月21日3815.11點後最高。今日收市報3685.51點，是9月21日後收市新高，當日報3737.32點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月27日。

國指曾升最多6.78%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為8.21%。今曾高見6253.66點，是9月21日6356.99點後最高。今日收市報6224.61點，是9月21日後收市新高，當日報6267.16點。

午後消息股表現

上坤地產（6900）：正尋求推遲2023年到期優先票據贖回日期。收報0.072元，升1.41%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）擬售加拿大銀行業務，倫敦股價抽高3.8%。收報42.65元，升5.7%。

國泰（0293）機組人員到外地可離開酒店。收報8.34元，升1.46%。

萬洲（0288）出售美國調味料業務，總作價近46億元。收報5.2元，升6.78%。

長和（0001）：倘英電訊業務與Vodafone合併將持股49%，交易不涉現金代價。收報42.65元，升5.7%。

華晨中國（1114）：已履行所有復牌指引，本周三復牌。見52周低2.1元，收報2.7元，跌63.01%。

九毛九（9922）兩個交易日後褪呔，宣布取消廣州買地建總部計劃。收報16.6元，升14.8%。

比亞迪（1211）9月新能源車銷量佔比達100％，銷量按年升1.5倍。收報209.8元，升9.27%。

小鵬汽車（9868）9月交付8468輛電動車，按年跌18.7%。收報45.4元，跌1.09%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見218元，收報209.8元，升0.48%；叮噹健康（9886）創上市新高，見12.5元，收報11.98元，跌3.7%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見12.3元，收報11.18元，升1.64%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國置業（0736）低見0.21元，收報0.245元，跌2%；新世紀醫療（1518）低見0.69元，收報0.7元，跌22.22%；鷹瞳科技（2251）低見10.4元，收報10.48元，跌2.78%；華融金控（0993）低見0.099元，收報0.1元，無升跌；和譽（2256）低見3.1元，收報3.1元，跌0.32%；霸王（1338）低見0.041元，收報0.045元，升2.27%；寶力科技（0164）低見0.073元，收報0.082元，跌2.38%；卡森國際（0496）低見0.33元，收報0.35元，無升跌；東原仁知（2352）低見8.86元，收報8.9元，跌2.09%；友和（2347）低見1.08元，收報1.16元，升5.45%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，遊萊互動（2022）低見0.066元，收報0.067元，無升跌；華晨中國（1114）低見2.1元，收報2.7元，跌63.01%；天津創業環保（1065）低見2.4元，收報2.56元，升2.4%；復旦張江（1349）低見2.76元，收報2.82元，跌1.05%；李氏大藥廠（0950）低見1.4元，收報1.5元，跌7.98%；金源米業（0677）低見0.44元，收報0.455元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.46元，收報0.475元，跌5%；華置（0127）低見2元，收報2.02元，無升跌；威雅利（0854）低見2.89元，收報2.9元，跌1.69%；大連港（2880）低見0.59元，收報0.61元，升1.67%。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）收報0.41元，升28.13%；旭通（1826）收報0.107元，升18.89%；順騰（0932）收報0.114元，升18.75%；康方生物（9926）收報26.1元，升17.83%；天立教育（1773）收報1.72元，升17.81%；知乎（2390）收報18.64元，升17.53%；康橋悅（2205）收報0.69元，升16.95%；冠軍科技集團（0092）收報0.083元，升16.9%；銀濤（1943）收報0.9元，升16.88%；寶光實業（0084）收報0.052元，升15.56%；山水水泥（0691）收報1.99元，升15.03%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）見52周低2.1元，收報2.7元，跌63.01%；帝國科技（0776）見52周低6.8元，收報7.5元，跌24.77%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.69元，收報0.7元，跌22.22%；德斯控股（8437）收報0.087元，跌21.62%；比高（8220）收報0.116元，跌18.88%；太和控股（0718）收報0.067元，跌15.19%；京城佳業（2210）收報3元，跌14.29%；弘陽地產（1996）收報0.64元，跌9.86%；生力啤（0236）收報0.77元，跌8.33%；惠生工程（2236）平上市低位0.22元，收報0.225元，跌8.16%；超凡網絡（8121）收報0.195元，跌8.02%。

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