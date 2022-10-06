恒指今早高開12點或0.07%，報18100點，大市成交金額18億元；國指今早高開8點或0.15%，報6233點。恒生科技指數開市報3694點，升0.25%。
美團（3690）、建行（0939）、港交所（0388）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、京東（9618）拖累大市。
藍籌34隻升，15隻下跌，24隻無升跌。龍湖（0960）升2.25%，報25元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.74%，報11.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，9隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報237.2元，升2.95%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報127.4元，跌4.93%。
恒指續高於10天線(17670.42點)，低於20天線(18281.17點)。科指續高於10天線(3584.43點)，低於20天線(3756.21點)。
中創新航（3931）上市，定價38元。開市報38元，無升跌。
艾美疫苗（6660）上市，定價16.16元。開市報15元，跌7.18%。
恒生（0011）公布第三期中期股息。開市報122.6元，升0.33%。
富力（2777）1.08億鎊轉售倫敦Vauxhall Square，料匯價或「蝕水」。開市報1.36元，跌4.23%。
莊士國際（0367）：高收益債券投資導致1.91億元淨虧損，將於中期業績反映。無成交，報0.81元。
莊士中國（0298）債券投資損手逾億元，對中期業績構成6090萬元虧損。無成交，報0.27元。
攜程（9961）：75%受訪者傾向支付更高旅費抵銷碳排放。開市報237.2元，升2.95%。
騰訊（0700）收購波蘭遊戲開發商少數股權。開市報279元，無升跌。
永義國際（1218）及高山企業（0616）聯合公布，湖州永義科技城獲政府收地補償3.9億元，高山企業料錄收益7880萬元。永義國際無成交，報3.49元。高山企業（0616）開市報0.082元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.255元，升5.95%；港龍中國地產（6968）開市報2.45元，升5.15%；民生教育（1569）開市報0.49元，升4.26%；裕承科金（0279）開市報0.141元，升3.68%；遠東酒店（0037）開市報0.57元，升3.64%；攜程集團（9961）開市報237.2元，升2.95%；京東健康（6618）開市報50.9元，升2.93%；滔搏（6110）開市報6元，升2.92%；鞍鋼（0347）開市報2.15元，升2.87%。
下跌異動股，包括，華晨中國（1114）開市報2.42元，跌10.37%；艾美疫苗（6660）開市報15元，跌7.18%；蔚來集團（9866）開市報127.4元，跌4.93%；富力（2777）開市報1.36元，跌4.23%；美的置業（3990）開市報7.5元，跌4.21%；小鵬汽車（9868）開市報43.5元，跌4.19%；中駿集團（1966）開市報0.53元，跌3.64%；萬國數據（9698）開市報17.76元，跌3.58%；中國飛鶴（6186）開市報5.53元，跌2.98%。
其他報道
港股ADR跌157點 夜期低水47點 美期亞股升 兩新股上市