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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見逾兩周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌3.6點子至2.48363%，是9月19日後最低，當日報2.44625%。對上一次連跌4日是8月23日，當日拆息報1.78137%。

港元現報7.8497元升值3點子，曾報7.85元，亦曾升值最多5點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌17.44點子至1.13226%；1星期HIBOR跌8.89點子至1.89929%；2星期HIBOR跌13.23點子至2.06774%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.49點子至3.45571%；6個月期HIBOR升3.17點子至4.10863%；12個月期HIBOR跌0.03點子至4.42881%。

美元指數現報110.906貶值0.302點或0.27%。

美元1個月期LIBOR報3.18571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7021%，連續5日擴闊，利差是2022年9月15日後最低，當日差距為-0.8168%。

對上一次連續5日擴闊，是2022年7月13日，當日利差報-1.2823%。

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