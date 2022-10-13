個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.42%，折合報252.53元；阿里巴巴（9988）跌0.06%，折合報74.31元；美團（3690）跌1.51%，折合報148.12元；匯控（0005）升1.46%，折合報39.26元；建行（0939）跌0.56%，折合報4.44元。

道期現升0.276%；標期現升0.29%；納期現升0.24%。日股現跌0.15%，韓股現跌0.34%，澳股現升0.42%。

VIX指數隔晚跌0.17%或0.06點，報33.57點。美2年期10年期債息續倒掛40基點。

紐油現跌0.12%或0.1美元，報87.16美元；布油現升0.01%或0美元，報92.46美元；金價現升0.04%或0.67美元，報1673.86美元；LME 銅期貨隔晚跌0.67%或51美元，報7545美元。美國10年期債息現升0.31%或0.0122厘，報3.9084厘。

今日焦點股份可留意：

迅銷（6288）公布業績。

安東油田（3337）第三季新增訂單跌33.2%。

內媒：內房為賣樓回籠，公寓項目六折促銷。

中煤能源（1898）發盈喜，料首三季利潤最多增67%至219.66億人幣。

比亞迪（1211）宣布進入印度乘用車市場。

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