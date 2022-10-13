恒指今早低開0.38點或0.01%，報16700點，大市成交金額15億元；國指今早低開8點或0.15%，報5683點。恒生科技指數開市報3260點，跌0.28%。
匯控（0005）、京東（9618）、友邦（1299）拖累大市。比亞迪（1211）、神華（1088） 、潤啤（0291）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，65隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升1.68%，報6.66元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌1.86%，報126.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，14隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.3元，升1.56%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報97.7元，跌3.65%。
恒指續低於10天線(17275.91點)。科指續低於10天線(3445.29點)。
迅銷（6288）公布業績。無成交，報41.5元。
安東油田（3337）第三季新增訂單跌33.2%。無成交，報0.34元。
內媒：內房為賣樓回籠，公寓項目六折促銷。中海外（0688）開市報20.45元，無升跌；龍湖（0960）開市報19.82元，跌0.3%；華潤置地（1109）開市報30.85元，升0.98%；碧桂園（2007）開市報1.52元，跌0.65%。
中煤能源（1898）發盈喜，料首三季利潤最多增67%至219.66億人幣。開市報7.62元，升0.53%。
比亞迪（1211）宣布進入印度乘用車市場。開市報197元，升1.03%。
1隻股份創上市新低，包括龍光地產（3380）低見0.435元，開市報0.435元，跌3.33%。
2隻股份創52周低，包括嘉里建設（0683）低見14.12元，開市報14.12元，跌1.12%；金邦達寶嘉（3315）低見1.36元，開市報1.36元，跌0.73%。
異動股
上升異動股，包括，百濟神州（6160）開市報88.3元，升14.97%；科濟藥業（2171）開市報11元，升14.58%；超大現代（0682）開市報0.04元，升14.29%；米蘭站（1150）開市報0.214元，升12.63%；泰和小貸（1915）開市報2.96元，升7.64%；樂普生物（2157）開市報8.4元，升6.87%；聯康生物（0690）開市報0.085元，升6.25%；玄武雲（2392）開市報5.99元，升6.02%；民生教育（1569）開市報0.45元，升5.88%；港龍中國地產（6968）開市報2.22元，升5.71%；思摩爾（6969）開市報9.79元，升5.38%。
下跌異動股，包括，GBA集團（0261）開市報0.044元，跌4.35%；嗶哩嗶哩（9626）開市報97.7元，跌3.65%；龍光地產（3380）創上市新低，見0.435元，開市報0.435元，跌3.33%；招商銀行（3968）見52周低30.35元，開市報30.35元，跌3.19%；世茂服務（0873）開市報1.69元，跌2.87%；天譽（0059）開市報0.036元，跌2.7%；俄鋁（0486）開市報3.25元，跌2.4%；青啤（0168）開市報69元，跌2.34%；雙財莊（2321）開市報1.27元，跌2.31%。
其他報道