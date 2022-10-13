恒指今早低開0.38點，高位升35點，低位跌311點，全日高低波幅347點。

恒指收市跌311點或1.87%，報16389點，大市成交金額849億元，較上日減少24.65%，是10月7日570.01億元成交後最少；國指跌131點或2.31%，報5560點。恒生科技指數收報3157點，跌3.42%。

藍籌股成交金額388.08億元，佔大市成交45.71%；科指成份股成交金額184.98億元，佔大市成交21.78%；國指成份股成交金額311.93億元，佔大市成交36.74%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、新地（0016）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，60隻下跌，2隻無升跌。新地（0016）升2.66%，收報90.6元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌14.07%，收報9.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報20.05元，升0.25%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見92.1元，收報92.4元，跌8.88%。

恒指續低於10天線(17244.75點)。科指續低於10天線(3435.03點)。

北水南下合計淨流入50.14億元，較上日增加341.4%，連續第6日流入，淨流入金額是9月28日59.24億元後最多。北水6日累計流入163.83億元，對上一次連續6日淨流入是7月26日。南水北上合計淨流出80.35億元人民幣，較上日增加36.75%，連續第3日流出，累計流出151.55億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.87%，低見16389.11點，是2011年10月4日16170.35點後最低。今日收市報16389.11點，是2011年10月4日後收市新低，當日報16250.27點。連跌6日，累計跌1698.86點，對上一次連跌6日是9月8日。同時，亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是7月15日。

科指曾跌最多3.49%，低見3155.52點，創上市新低。今日收市報3157.75點，是2016年7月8日後收市新低，當日報3154.38點。連跌6日，累計跌527.76點，對上一次連跌6日是2021年11月24日。

國指曾跌最多2.31%，低見5560.8點，是2008年10月28日4985.6點後最低。今日收市報5560.8點，是2008年10月27日後收市新低，當日報4990.08點。連跌6日，累計跌663.81點，對上一次連跌6日是9月8日。同時，亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是7月15日。

午後消息股表現

「示範房企」旭輝（0884），正式違約。旭輝︰內地長假影響債息支付，正與債權人作建設性討論。創上市新低，見0.51元，收報0.52元，跌10.34%。碧桂園（2007）見52周低1.36元，收報1.38元，跌9.8%。

施政報告｜或放寬非居民15%印花稅、推新簽證吸非本地勞工。新世界發展（0017）收報20.6元，升2.23%；新鴻基地產（0016）收報90.6元，升2.66%；長實集團（1113）收報46.25元，升1.2%；恒地（0012）見52周低21.1元，收報21.75元，升1.16%。

今早及隔晚消息股表現

漢思能源（0554）：城巴將興建加氫站，明年首季投入使用。收報0.137元，跌0.72%。

美國擬全禁俄羅斯鋁。俄鋁（0486）收報3.2元，跌3.9%。

迅銷（6288）公布業績。停牌。

安東油田（3337）第三季新增訂單跌33.2%。收報0.33元，跌2.94%。

內媒：內房為賣樓回籠，公寓項目六折促銷。中海外（0688）收報19.86元，跌2.89%；龍湖（0960）見52周低18.22元，收報18.6元，跌6.44%；華潤置地（1109）收報30.35元，跌0.65%；碧桂園（2007）見52周低1.36元，收報1.38元，跌9.8%。

中煤能源（1898）發盈喜，料首三季利潤最多增67%至219.66億人幣。收報7.11元，跌6.2%。

比亞迪（1211）宣布進入印度乘用車市場。收報191.5元，跌1.79%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.435元，收報0.46元，跌1.08%；雅生活服務（3319）低見5.03元，收報5.04元，跌10.32%；佳兆業美好（2168）低見2.35元，收報2.35元，跌4.86%；世茂服務（0873）低見1.59元，收報1.59元，跌8.62%；時代鄰里（9928）低見0.52元，收報0.54元，跌3.57%；融創服務（1516）低見1.61元，收報1.63元，跌8.94%；越秀服務（6626）低見2.59元，收報2.62元，跌4.73%；合景悠活（3913）低見0.94元，收報0.94元，跌8.74%；榮萬家（2146）低見1.3元，收報1.31元，跌6.43%；中國動向（3818）低見0.265元，收報0.265元，跌8.62%。

141隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見8.95元，收報9.04元，跌14.07%；旭輝永升服務（1995）低見1.95元，收報1.96元，跌15.52%；保利物業（6049）低見38.7元，收報39元，跌0.89%；寶勝國際（3813）低見0.42元，收報0.44元，跌2.22%；新城發展（1030）低見1.59元，收報1.61元，跌7.47%；合生（0754）低見6.69元，收報6.74元，跌2.18%；金地商置（0535）低見0.49元，收報0.495元，跌1%；金茂（0817）低見1.56元，收報1.56元，跌2.5%；中海宏洋（0081）低見2.72元，收報2.73元，跌3.19%；中金（3908）低見10.78元，收報10.9元，跌0.91%。

異動股

上升異動股，包括，華融金控（0993）收報0.105元，升16.67%；華領醫藥（2552）收報2.68元，升16.52%；合富輝煌（0733）收報1.03元，升15.73%；百濟神州（6160）收報87.9元，升14.45%；華晨中國（1114）收報3.15元，升12.9%；彌明生活百貨（8473）見52周低0.126元，收報0.146元，升12.31%；康橋悅（2205）收報0.94元，升11.9%；美聯集團（1200）收報0.62元，升10.71%；明發（0846）收報0.38元，升10.14%；光啟科學（0439）收報0.111元，升9.9%；聯眾（6899）收報0.204元，升9.68%。

下跌異動股，包括，佳民（8519）創上市新低，見0.02元，收報0.023元，跌20.69%；旭輝永升服務（1995）見52周低1.95元，收報1.96元，跌15.52%；艾美疫苗（6660）收報16.76元，跌15.44%；銀杏教育（1851）收報0.56元，跌15.15%；碧桂園服務（6098）見52周低8.95元，收報9.04元，跌14.07%；誼礫（0076）見52周低0.02元，收報0.02元，跌13.04%；零跑（9863）創上市新低，見17.9元，收報17.9元，跌12.47%；迪臣發展（0262）平上市低位0.052元，收報0.052元，跌11.86%；上置集團（1207）收報0.015元，跌11.76%。

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