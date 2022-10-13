單坤又指，國務院常務會議最近不斷釋出穩增長信號，除使用財政政策工具，社會融資規模增加亦反映政策的支持力度，尤其是企業中長期貸款的恢復，市場對宏觀經濟的預期亦於短期內逐步恢復。不過新冠疫情的不確定性仍是經濟復蘇的絆腳石，今輪經濟復蘇周期或會比以往長，並面臨更複雜的環境。

就中至長期而言，單坤指出內地處於經濟轉型的關鍵陣痛期，經濟從「地產和基建」的債務驅動型轉型，至以「科技和高端製造業」為主的新經濟模式，但是轉型階段初期，新經濟從融資總量和對國內生產總值（GDP）的推動似乎無法與「地產和基建」相比。

單坤又指，內地經濟面臨新冠疫情的不確定性令消費疲弱、企業營運成本上升、投資意欲下降、外貿出口受壓等狀況，期待政府一籃子計劃，改變對需求的預期和信心。

人民銀行於2022年8月意外降息後，單坤指內地債券市場進入了盤整期，主要是觀察宏觀經濟資料和政策方向，同時亦反映「穩增長」所釋出的積極信號。在相對寬鬆的貨幣政策和溫和通脹的環境下，内地債券市場面臨的「資產荒」或會成為常態。

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