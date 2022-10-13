太平洋航運（2343）公布，今年第三季的按期租合約對等基準的日均收入較上半年有所回軟，乃由於乾散貨運市場的氣氛疲弱所致。其核心業務於期內錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為23,620美元（淨值）及26,640美元（淨值），較今年上半年分別減少10%及21%，以及按年分別減少3%及27%。
第四季的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有74%及89%按日均租金18,760美元及20,480美元（淨值）獲訂約。2023年全年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，目前分別已有17%及28%按日均租金13,150美元（淨值）及15,130美元（淨值）獲訂約。
今年第三季小靈便型及超靈便型乾散貨船的現貨市場平均日均租金分別為16,010美元（淨值）及18,740美元（淨值），均較今年上半年減少27%及按年分別減少約41%及約42%。
自2020年年初以來，集團已出售14艘小靈便型乾散貨船， 其中一艘於2022年第三季出售。此外，公司再次考慮購入優質二手貨船，並於第三季同意收購一艘裝有硫淨化器的超靈便型乾散貨船，為自2021年12月以來首次購入的貨船。目前擁有116艘小靈便型及超靈便型乾散貨船，連同租賃貨船，營運合共約245艘貨船。
集團表示，中長期而言，儘管出現短期不利因素，其對乾散貨市場的前景樂觀；惟相信，新環保法規的不確定性及新建造貨船成本高企將繼續遏抑新建造船訂購。低訂單量加上國際海事組織降低碳強度的法規將很可能導致自2024年起貨船減速及報廢量增加，繼而引致貨船短缺，為市場提供長期的結構性支持。
太平洋航運今日收報2.58元，跌4.44%。
livi增9個月港元定存 最多年利率3.6厘 6個月減至最多3.3厘
許正宇：料「0+3」吸引更多投資者參與金融科技周 將宣布虛擬資產宣言
保時捷推中國菜刀 售價逾1800元 英美加德瑞士同售罄 官方稱可拍蒜